Filho de Ivete Sangalo participa da gravação do novo projeto da mãe

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo comenta sobre sua participação no projeto audiovisual ‘Ivete Clareou’, que é de sua mãe

Nesta terça-feira, 12, Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, chegou animado à Mansão Alvite, no Rio de Janeiro, onde aconteceram as gravações do projeto Ivete Clareou. Por lá, o músico conversou com a CARAS Brasil sobre sua participação no projeto audiovisual.

“Fiz parte de algumas coisas na parte musical, de algumas ideias e na produção”, contou Marcelo Sangalo, que demonstrou que herdou o talento de sua mãe ao se envolver no projeto dela.

O músico também demonstrou estar empolgado e ansioso pela reação dos fãs, e afirmou que os espectadores vão ter uma grande surpresa ao assistir o projeto audiovisual de sua mãe. “É um projeto que vai entregar muitas coisas sim. Aposto que vocês estão achando uma coisa e quando acontecer vocês vão falar ‘rapaz, não imaginei que ia ser isso’. Foi muito legal”, disse ele.

Além disso, o herdeiro comentou sobre possíveis aparições em futuros shows de Ivete Sangalo, a fim de expor seu talento na percussão. “Hoje vou ficar só assistindo mesmo, mas quem sabe? vão ter os shows, né? Em São Paulo, BH, aqui no Rio também e aí quem sabe eu toco um pouquinho”, declarou Marcelo sobre a turnê de Ivete.

Psicóloga analisa críticas sobre Ivete Sangalo após viagem romântica

Em abril, Ivete Sangalo foi alvo de críticas na internet após realizar uma viagem romântica com seu marido Daniel Cady, e não incluir seus filhos, Marcelo (15), Marina e Helena (7) na lista de passeios. Então, a CARAS Brasil entrevistou a psicóloga Leticia Oliveira, que analisou o questionamento do público.

A especialista explica que as críticas são reflexos de ideias do senso comum, mas que não estão necessariamente corretas. “Quando uma mãe vira mãe e quando um pai vira pai, principalmente quando um casal vira pais, existe uma expectativa de que eles anulem a própria vida. Isso acontece muito mais com uma mulher do que com um homem”, contou ela. “Quando um casal tira um tempo para si, quando um casal resolve fazer uma viagem, resolve sair para jantar, resolve ter um tempo para o casal, é como se fosse uma negação, fosse uma rejeição dos filhos, quando na realidade a base dessa família é o bom relacionamento do casal”, completou a psicóloga.

A psicóloga alertou sobre a importância do relacionamento saudável do casal, já que pode afetar diretamente o restante da família. “Quando um casal está bem, comunicação boa, carinho, cumplicidade e intimidade, tudo repercute no bem-estar de todos e vão aparecer durante a rotina tanto com os filhos quanto entre o casal", afirmou a especialista.

Ainda criticou os comentários negativos que o casal recebeu. “Ainda vivemos numa sociedade extremamente intolerante que não aceita, não aceita o olhar para si, o cuidar de si e viajar com o marido, viajar só com a esposa, no fundo, é um cuidar de si. É como se a gente tivesse o tempo todo que abdicar da gente para ser socialmente aceito”, disse ela.

