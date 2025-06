Maraisa revela que está casada com Fernando Mocó: 'Ninguém soube'

Casada! A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, anuncia em vídeo seu casamento com o empresário Fernando Mocó; saiba detalhes!

A cantora sertaneja Maraisa, de 37 anos, surpreendeu os fãs ao anunciar, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que oficializou sua união com o empresário Fernando Mocó, com quem mantém um relacionamento desde julho de 2023.

No vídeo, Maraisa aparece segurando um boneco de Santo Antônio e revela a novidade: “Gente, vocês não sabem, eu já casei e ninguém soube. Casei, vocês perderam", disse.

Na legenda da publicação, feita no perfil oficial da dupla Maiara& Maraisa, as irmãs escreveram: "Bastidores, revelações, show e muita resenha em um vídeo só, tá do jeitinho que vocês gostam".

Nos comentários, os fãs reagiram com surpresa e entusiasmo diante da revelação inesperada. “A gente ama os bastidores!”, escreveu uma fã. "Maraisa!!! Como assim? Quer matar seus fãs do coração?”, brincou um seguidor. "Por essa ninguém esperava", afirmou outro internauta.

Confira o vídeo em que Maraisa revela que está casada:

Relacionamento entre Maiara e Fernando Mocó

Vale lembrar que os dois se conhecem desde a infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro de 2023, e o casamento estava marcado para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal pegou o público de surpresa ao anunciar o término. Eles reataram em março de 2025.

Declaração de amor

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 26, para compartilhar uma declaração ao noivo, o empresário Fernando Mocó. Na mensagem, ela agradeceu o esforço dele para estar sempre presente e o tempo que dedica ao relacionamento.

"Amor, você é muito importante na minha vida, sou profundamente feliz com toda a sua dedicação a nós dois… Valorizo cada momento que passamos juntos, agradeço por todo o tempo que você se dedica a mim, as noites sem dormir, preocupado quando eu estou na estrada", ela iniciou; saiba detalhes!

