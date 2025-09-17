Mais um! Cardi B revela que está grávida de seu quarto filho

Família grande! Cerca de um ano após dar à luz sua terceira filha, a rapper Cardi B revelou que está grávida novamente: 'Bom momento'

A família de Cardi B aumentou! A rapper, que já é mãe de três crianças, revelou que está à espera de seu quarto filho, fruto da atual relação com o astro da NFL Stefon Diggs. A novidade foi contada por ela na manhã desta quarta-feira, 16, em entrevista ao programa ‘CBS Mornings’.

Ao longo de sua participação na atração, Cardi B contou que o herdeiro caçula deve nascer antes de ‘Little Miss Drama’, sua primeira turnê em arenas, prevista para iniciar em fevereiro de 2026. A artista ainda ressaltou o quanto está feliz com a nova gestação.

“ Sinto que estou em um bom momento. Me sinto muito forte, muito poderosa, por estar fazendo todo esse trabalho. Mas estou fazendo todo esse trabalho enquanto estou criando um bebê, eu e meu marido, nos apoiamos muito “, declarou a cantora, mencionando que o apoio do companheiro a deixa tranquila.

Na sequência, Cardi B explicou que não revelou a quarta gravidez antes por questões profissionais, uma vez que ela gostaria de “fechar alguns negócios primeiros”. A artista ainda contou que também guardou o segredo dos pais, que até o momento ainda não sabiam sobre a chegada do neto caçula.

Vale lembrar que a rapper deu à luz sua terceira filha, Blossom, há cerca de um ano, em 7 de setembro de 2024. Ela também é mãe de Kulture Kiari Cephus, de 7 anos, e Wave, de 3, frutos do antigo casamento com o músico Offset. O casamento chegou ao fim em 2024.

Cardi B arremessou microfone em DJ

Em julho de 2023, a rapper Cardi B virou assunto nas redes sociais ao arremessar um microfone em um fã que assistia ao seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela perdeu a paciência quando a pessoa na plateia jogou uma bebida nela. Porém, essa não foi a primeira vez que ela fez isso nos últimos dias.

Pouco tempo antes, Cardi B também viralizou na internet ao jogar o microfone no DJ que tocava em seu show. Os fãs que estavam presentes informaram que o DJ cortava as músicas antes do combinado com a cantora e ela perdeu a paciência. Com isso, ela arremessou o microfone na direção dele. O episódio também aconteceu neste final de semana em Las Vegas.

A segunda vez que ela arremessou o microfone foi contra um fã. Ela cantava no palco normalmente quando um fã agitou um copo e o líquido voou na direção da cantora. Ela se assustou e revidou, jogando o microfone na pessoa que estava com o copo; saiba mais detalhes!

