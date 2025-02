Maestro Renato Misiuk e orquestra fazem show tributo ‘U2 One Love’

Maestro Renato Misiuk e orquestra farão apresentação em homenagem à banda U2 em São Paulo no dia 20 de fevereiro

O maestro Renato Misiuk e sua orquestra e banda vão fazer uma apresentação especial em homenagem à banda U2. O espetáculo recebeu o nome de U2 One Love e será um tributo grandioso ao grupo irlandês.

O maestro se inspirou na estética do Sphere de Las Vegas e promete emocionar o público com uma jornada musical pelos sucessos do U2, novos vídeos e projeções imersivas. "Para os admiradores do U2 e amantes da música, “U2 One Love” é uma oportunidade imperdível de vivenciar a emoção e a energia da banda sob uma nova perspectiva", informaram.

O espetáculo acontecerá no Teatro Bradesco, em São Paulo, no dia 20 de fevereiro, às 20 horas. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Uhuu.