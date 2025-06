Maestro Renato Misiuk assina a direção musical do leilão do Instituto Projeto Neymar Jr

O maestro Renato Misiuk foi o responsável pela produção e curadoria artística do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr

O maestro Renato Misiuk assinou a direção musical da 5ª edição do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que acontece nesta terça-feira, 10, em São Paulo.

O profissional realizou a produção e curadoria artística do evento, com destaque para o espetáculo que reúne cinco grandes atrações musicais. O evento terá performances do duo Cello2You, o grupo SINC Strings DJ, uma orquestra e coral com 70 artistas e participação do cantor CaJunior.

O leilão beneficente vai arrecadar fundos para projetos sociais que são mantidos pelo instituto em prol de crianças, adolescentes e suas famílias.

Os itens que serão leiloados no evento

O jogador de futebol Neymar Jr promove, nesta terça-feira, 10, a 5ª edição do Leilão Beneficente Instituto Neymar Jr, em São Paulo. O evento tem uma extensa relação de itens a serem arrematados: