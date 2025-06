Mãe de Cássia Eller relata 'encontro' com a cantora após a morte: 'Falou'

Mãe de Cássia Eller, Dona Nanci se emocionou ao contar que recebeu um recado da filha meses após a morte da cantora

Mãe de Cássia Eller, Dona Nanci abriu o coração ao falar sobre a cantora, falecida aos 39 anos em novembro de 2001. Em entrevista ao 'Podcast JK', a avó de Chico Eller revelou que teve um 'encontro' com a filha meses após seu falecimento.

De acordo com Dona Nanci, Cássia apareceu para ela em novembro de 2002 pedindo para a mãe continuar vivendo e se reerguer da depressão. Bastante emocionada, a matriarca da família detalhou como foi o momento inesquecível, ocorrido na véspera da audiência da guarda de Chico.

" Ela estava em pé, com uma roupa de renda muito bonita, cor de palha, e olhando pra mim. Ela não mexeu com a boca, mas falou: 'Não se preocupe não, mãezinha, que você vai sair de lá com a vitória. Outra coisa que eu vou te pedir: não fala que morreu 80% da sua vida, não. Porque você tem os outros [filhos]. Pode levantar dessa cama e ficar bem, porque você ainda vai passar por isso mais duas vezes' ", relatou a mãe da cantora, que perdeu outros dois filhos após a partida de Cássia.

Em seguida, Dona Nanci contou que esta não foi a primeira vez que ela viu a artista após a morte. " Até essa época da audiência, ela aparecia sempre pra mim, e eu acordada, não era em sonho, não ", declarou ela.

Cássia Eller faleceu vítima de ataque cardíaco causado por uma malformação de seu coração. Maria Eugênia, viúva da cantora, ficou com a guarda de Chico Eller após uma disputa judicial com Altair Eller, pai da artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Retratos da Vida (@retratosdavida_extra)

As fotos raras de Cássia Eller

Em novembro de 2024, mês em que completaram-se 23 anos da morte de Cássia Eller, Francisco Ribeiro Eller, mais conhecido como Chico Chico, filho da cantora, usou as redes sociais para compartilhar com o público alguns registros raros e especiais de sua mãe.

Nas imagens publicadas por Chico, Cássia aparece brincando com o herdeiro em diversos momentos. Alguns cliques românticos da artista ao lado de Maria Eugênia também foram mostrados pelo famoso.

Além das fotos em família, Chico Chico ainda dividiu um registro em preto e branco de Cássia Eller na juventude em cima do palco. A postagem emocionou os internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas nos comentários.

Leia também: Moradora do Retiro dos Artistas relembra amizade com Cássia Eller e trabalho com Tim Maia