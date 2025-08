Luiza Martins mergulha em memórias no álbum Nostalgia Pura: 'Estou me reencontrando'

Em entrevista à CARAS, Luiza Martins revela bastidores de projeto inspirado em sonho antigo ao lado de Maurílio homenageando sucessos dos anos 2000

Com uma voz potente e carregada de sentimento, Luiza Martins (33) estreia o projeto Nostalgia Pura, um verdadeiro tributo à era de ouro do sertanejo pop: os anos 2000. O primeiro volume chega às plataformas em julho com faixas que marcaram gerações e participações especiais que vão emocionar fãs de todas as idades.

O clima retrô domina o projeto, que tem participações de Solange Almeida (50), Wanessa Camargo (42), Maria Cecíliae Rodolfo e Luka, com medleys, clássicos e até uma música inédita. A faixa foco é 'Tailândia', composta por Luiza após uma viagem com a noiva, a influenciadora Marcela McGowan (36)

Origem do Nostalgia Pura

A ideia do projeto nasceu de um desejo antigo, compartilhado com Maurílio (1993-2021), seu ex-parceiro musical, morto em 2021. Luiza relembra com carinho as conversas sobre transformar lembranças em música.

"Quando o Maurílio era vivo, conversávamos muito sobre fazer um projeto nostálgico, resgatando grandes sucessos do fim dos anos 90 e começo dos 2000, principalmente as músicas que cantávamos juntos nos barzinhos", contou Luiza em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

Segundo a cantora, a ideia nasceu de uma memória afetiva potente: "Antes de tudo: eu sou muito saudosa. Tenho saudade de várias fases da vida… Amo meu presente, mas também vivo de saudades da infância, de amigos que já passaram, da época dos barzinhos e dos shows que já fiz."

Após a perda do parceiro Maurílio, com quem dividia palco e carreira, Luiza viveu um processo de reconstrução.

"Precisei de tempo para voltar aos palcos e respeitei meu ritmo. Ainda estou me reencontrando e aprendendo a ser a 'Luiza Martins' solo. Não é fácil perder um parceiro que dividia tudo comigo, mas este ano senti uma vontade enorme de tirar esse projeto do papel."

Gravação sem cortes

O álbum foi registrado em vídeo de maneira contínua, quase sem pausas, para preservar a energia real do momento.

“Não queria aquela gravação cheia de pausas e correções. Quis gravar tudo de forma corrida, porque ali também era uma festa! Tinha cenário, decoração, todo mundo no clima dos anos 2000 e ainda era open bar”, disse, aos risos.

Segundo ela, o maior objetivo era que o público que assistisse em casa sentisse o clima daquela noite única.

“O foco era esse: fazer quem estivesse lá curtir muito. O bom resultado do vídeo seria apenas consequência.”

Uma conexão com o público 30+

A escolha de repertório e estética do projeto mira diretamente na memória afetiva da geração que cresceu entre 1995 e 2010. Mas Luiza acredita que o álbum também vai tocar os mais jovens.

“Nós, que temos mais de 30 anos, somos os novos retrôs. Estamos saudosos, com saudade do nosso tempo, da época em que não havia tanta tela e distração.”

Ela ainda contou que fãs mais jovens se surpreenderam ao conhecer músicas “antigas” na gravação do DVD.

“Tenho fãs mais jovens que foram à gravação do DVD do Nostalgia Pura sem conhecer algumas músicas, mas depois elogiaram muito, dizendo que amaram as 'músicas antigas’”, comentou, rindo.

Reencontro com ídolos de adolescência

Reunir nomes como Wanessa Camargo, Maria Cecília e Rodolfo e Solange Almeida foi uma realização pessoal para Luiza, que fez questão de homenagear os artistas que marcaram sua juventude.

“A ideia principal de tudo isso era gravar com meus ídolos as músicas que fizeram parte da minha trajetória, tanto pessoal quanto artística. Propus que regravássemos juntos os grandes sucessos deles. E o que me deixa mais feliz: eles aceitaram!”

O momento mais emocionante, segundo a cantora, aconteceu durante a gravação com Maria Cecília e Rodolfo: “Eu não consegui segurar a emoção. Estava vivendo um sonho ali, junto com todos eles.”

E completa: "Foram extremamente generosos em 'dividir' comigo músicas que já são consagradas nas vozes deles. Me sinto imensamente grata por ter cantado ao lado dos meus ídolos, interpretando os maiores sucessos deles — achei que isso já fosse uma conquista enorme."

Para Luiza, Nostalgia Pura é mais do que um projeto musical, é uma celebração da memória, da conexão com o passado e do amor pela música que atravessa gerações.

