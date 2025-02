Luiz Caldas altera setlist e remove música: ‘Desnecessário cantá-la’

Em entrevista ao Fantástico, o cantor Luiz Caldas revelou que removeu música de seu setlist por considerá-la preconceituosa

No último domingo, 23, Luiz Caldasconcedeu uma entrevista a Maju Coutinho no programa Fantástico, da TV Globo, para celebrar os 40 anos do Axé Music e relembrar momentos marcantes de sua trajetória. Reconhecido como um dos pioneiros e grandes nomes do movimento, o cantor destacou como sua visão mudou ao longo dos anos.

“O Axé Music nasce em 1985, em um momento em que o Brasil está saindo de uma ditadura. Todo mundo querendo muita alegria e eu tive a sorte de estar na hora certa no lugar certo”, afirmou ao falar sobre o início de sua carreira.

Ele revela a origem de seu talento musical: “A minha família é totalmente musical e minha mãe, tudo que ela fazia, fazia cantando. Eu escutava estas canções e ficava brincando no quintal e cantando canções que eu ouvia nas rádios da época. Dos 7 aos 16 anos, eu toquei em baile”, relembra, destacando que tocava diversos estilos musicais.

Aos 16 anos, ele enfrenta desafios ao entrar no trio elétrico: “Só tinha o trio elétrico, o frevo – pernambucano – e o galope – estilo de música paraibano. Então, como eu já vinha dessa loucura de misturar vários ritmos na minha cabeça, quando eu lanço o disco 'Magia'… ele foi desencadeado como Axé Music.”

Durante a conversa, Maju mencionou a canção 'Fricote', um dos maiores sucessos do cantor nos anos 1980, mas que contém trechos considerados racistas e machistas. Sobre o tema, Luiz Caldas explicou: "O artista, de uma certa forma, conta o que ele vê. Ele é um cronista. Então, a música 'Fricote', quando eu compus, foi essa canção que levou o Axé Music. Então, eu acho o seguinte, você tem que viver a época em que você está vivendo, respeitar as regras. Eu acho desnecessário cantá-la, já que eu tenho tantos outros sucessos."

