Luísa Sonza se pronuncia sobre 'bate-boca' com Gustavo Mioto

Após Gustavo Mioto compartilhar desentendimento com Luísa Sonza, a cantora foi sincera ao comentar sobre o episódio; confira

No último sábado, 10, Gustavo Mioto pegou os fãs de surpresa ao revelar que já teve um desentendimento com Luísa Sonza. Durante sua participação no Sabadou, do SBT, o cantor sertanejo contou que, há algum tempo, os dois protagonizaram um 'bate-boca'.

A fala logo repercutiu nas redes sociais e chegou até Luísa, que foi questionada sobre o assunto pelo TV Fama, da RedeTV!. Sem fugir da polêmica, a artista respondeu de forma descontraída: "Gente, não faço a mínima ideia! Juro por Deus!", disse ela.

O que foi dito por Gustavo Mioto?

O cantor Gustavo Mioto surpreendeu o público ao revelar que já se desentendeu com uma artista famosa do meio musical. O assunto veio à tona durante sua participação no programa 'Sabadou com Virginia', exibido no sábado, 10, no SBT.

Na ocasião, no quadro 'Se Beber, Não Fale', o jornalista Hugo Gloss quis saber se Gustavo já havia passado por alguma situação desagradável com outro famoso. O sertanejo, então, contou que aconteceu um breve 'bate-boca' com a cantora Luísa Sonza nos bastidores.

"É impossível você viver no meio do show business e não ter um atrito. Uma pessoa já foi desagradável comigo. Aconteceu uma vez. Foi a Luísa [Sonza]", declarou ele. Em seguida, o cantor explicou a situação, mas sem muitos detalhes de quando aconteceu.

"Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia. Ela [fez a brincadeira]. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada. Foi isso. Não sei se ela é desagradável porque nunca convivi com Luísa, mas essa situação foi desagradável", concluiu Gustavo Mioto.

EITA! Gustavo Mioto revela que Luísa Sonza foi desagradável com ele em um certo momento de sua carreira



pic.twitter.com/VXkoJ15nMM — Alfinetei (@ALFINETEI) May 11, 2025

Leia também:Luísa Sonza surge em clima romântico com o namorado em viagem à Áustria