Luciano Camargo revela se a dupla com Zezé Di Camargo corre o risco de chegar ao fim

Sucesso com a carreira solo, o cantor Luciano Camargo abre o jogo sobre o futuro da dupla com seu irmão, Zezé Di Camargo

O cantor Luciano Camargo abriu o jogo sobre o futuro da dupla sertaneja ao lado do seu irmão Zezé Di Camargo. Em participação no programa Viver Sertanejo, da Globo, ele garantiu que a dupla não corre o risco de chegar ao fim tão cedo. Isso porque os dois pretendem continuar com o projeto musical juntos por muitos anos, mesmo com seus projetos individuais de forma paralela.

“Quando eu resolvi gravar um álbum só com louvores, foi juntando uma vontade minha, com um pedido da minha mãe e uma ordem divina. Porque hoje eu sei que tudo o que eu comecei em 2020, logo após a minha conversão, foi uma ordem divina [...]. Deus me deu uma missão, que foi levar, através da minha voz, a palavra d’Ele [...]. Sempre tive muito apoio do Zezé para tudo”, informou.

E completou: "A Zezé de Camargo e Luciano só vai parar de existir quando os dois estiverem bem velhinhos. Porque nós nascemos para isso. [...] Sempre tive muito apoio do Zezé pra tudo. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu canto com um dos maiores cantores do Brasil".

Luciano Camargo revela previsão da mãe

O cantor Luciano Camargo revelou que sua mãe, Dona Helena, fez uma previsão sobre a vida pessoal do filho. Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, ele contou que a mãe sabia que ele iria se casar com a esposa, Flávia Camargo, antes do casal pensar nisso.

"O meu encontro com a Fal foi um propósito de Deus. Porque a minha mãe já falava que eu ia me casar com uma pessoa da igreja. [...] Não contei que estava começando a namorar com a Flávia. Falei que era minha amiga e arquiteta. A Fal teve que sair para falar com a mãe dela e, nesse momento que ela saiu da sala, a minha mãe pegou na minha mão e disse: ‘Não precisa mentir para mim. Ela é sua namorada e você vai se casar com ela. Ela é resposta de oração minha’. Não dei moral de novo para ela e a gente voltou para São Paulo", afirmou.

"Continuei convidando a Fal para sair. E a gente viajava muito (Zezé e Luciano). Não tinha dia para ficar em São Paulo. Quando sobrava um dia, eu a convidava para sair e aí, uma vez chamando ela para sair à noite no domingo, ela disse que não podia. ‘Por que eu te chamo e você nunca pode ir?’, perguntei. ‘Porque eu tenho a igreja para ir’, disse ela. Perguntei se ela crente, e ela disse que era. Naquele dia ali Deus já tinha um propósito. Ele sabia que ela seria a mulher entrando na minha vida, para orar pela minha vida e orar pela minha conversão. E ela fazia ameaça: ‘Olha eu não trago a salvação, quem traz salvação é Jesus. E não adianta pegar no meu pé. Eu vou subir e você vai ficar'. Ela falava que a salvação é individual e não coletiva. Não é que eu ficasse com medo, mas ficava com a pulga atrás da orelha", completou.

Então, ele falou sobre a importância da esposa para sua fé. "Ela sempre foi muito paciente comigo. A Fal é a resposta de oração da minha mãe. Ela já falava em 1995 que eu iria casar com uma menina da igreja, mas eu não dava moral. Porém, em 1999, conhecei a Fal e, num desses convites que eu fazia para ela sair comigo e ela não aceitava, ela foi para Goiânia comigo para ir visitar a minha mãe. Quando eu cheguei à casa da minha mãe, ela olhava para a Fal e eu não entendia", disse ele, que se tornou cantor gospel nos últimos anos.

