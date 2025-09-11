Lucas Lima revela ‘uma das coisas mais legais de ter filho’

Pai de Theo, de 11 anos, Lucas Lima reflete sobre a rotina com o filho em casa e afirma: ‘Bota tudo em perspectiva'

O cantor e músico Lucas Lima contou uma curiosidade sobre seu lado pai. Em um post nas redes sociais nesta quinta-feira, 11, ele refletiu sobre uma das coisas mais legais de ter filho.

Pai de Theo, de 11 anos, fruto do antigo casamento com Sandy, o artista falou sobre a rotina que tem com o filho em casa.

“Uma das coisa saias legais de ter filho é que, não importa a quantidade de perrengue, estresse, raiva e indignação que tu passa num dia, tu ainda tem que buscar na escola, ajudar na lição, dar a janta, por pra dormir, apronta a lancheira do dia seguinte, juntas as roupinhas e deixar a casa em ordem para ele acordar num lar organizado. Bota tudo em perspectiva. Foco no que realmente é importante. Filho é tri”, disse ele.

Lucas Lima exibe fotos raras no aniversário de 11 anos do filho

Mais cedo, o pai de Theo, Lucas Lima usou as suas redes sociais para celebrar o aniversário do menino. Na publicação, ele reuniu uma série de fotos ao lado do herdeiro e dedicou uma homenagem a ele.

"Todo mundo diz: "passa rápido, né?". Eu não acho. E graças a Deus. Eu encho o pulmão de cada segundo de vida do lado desse guri. Todo dia ele me dá uma alegria que chega a virar cicatriz de tão intensa e imensa que é", disse no começo do texto. Veja na íntegra!

Por que Sandy nunca mostrou o rosto do filho?

A cantora Sandy abriu o jogo sobre a sua decisão de não expor a imagem do seu filho, Theo, fruto do casamento com o músico Lucas Lima. Desde que o menino nasceu, ela não mostrou fotos do rosto do herdeiro e defende a sua decisão de preservar a identidade do herdeiro. Em participação no Quem Pode, Pod, ela contou o motivo.

Sandy contou que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer. Como ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, ela consegue dar uma liberdade para o filho crescer longe da mídia porque não tem paparazzi em sua cidade como tem no Rio de Janeiro. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.

Leia também: Lucas Lima rebate acusação de que teria negado beijo de fã: ‘Deu um tapa’