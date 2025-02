Música / Lembranças

Luan Santana encanta ao resgatar foto antiga com Jade Magalhães

Que amor! O cantor Luan Santana dividiu com os fãs uma foto ao lado da esposa, Jade Magalhães, no início do namoro: 'Sempre foi ela'

Luan Santana e Jade Magalhães - Foto: Reprodução / Instagram / TikTok