Luan Santana conta sobre amizade com Cristiano Ronaldo

Luan Santana comenta sobre sua amizade e parceria de trabalho com Cristiano Ronaldo, que transmitiu seu último show em Portugal

Nesta semana, o cantor Luan Santana comentou sobre sua parceria com o astro do futebol Cristiano Ronaldo. O português foi o responsável por transmitir em seu canal no YouTube, o último show do artista em sua terra natal, neste sábado, 23.

“Essa noite é especial por vários motivos, e vai ter a transmissão através do meu canal e do Cristiano Ronaldo, que é um grande parceiro e que eu admiro demais. Ele veio com essa ideia de transmitir”, comemorou Luan em entrevista ao Portal Leo Dias.

O artista comentou que mantém contato com o jogador e que a ideia inicial surgiu de Cristiano. “De vez em quando a gente se fala e ele me mandou uma mensagem: ‘Vi que você vai fazer show em Lisboa e estou com vários projetos para o meu canal. Seria uma honra transmitir seu show aqui em Portugal’ e eu falei: ‘Na hora’”, compartilhou ele.

Luan relembrou da organização do evento e ressaltou como os shows no Brasil são culturalmente diferentes das apresentações em Portugal. “Deu certo e a gente preparou uma grande estrutura, algo que eu acho que nenhum canal viu. O que a gente faz no Brasil é realmente incrível e surpreende todo mundo que vê. Algo inédito no canal dele e para muita gente que não está acostumado com nosso meio”, explicou ele.

O artista chegou a comentar sobre sua curiosidade em relação ao engajamento do projeto, já que os famosos têm públicos diferentes. “Estou curioso para saber no que vai dar, porque é algo diferente. Ele não é um cantor e sim jogador de futebol. Então estou curioso para saber o ponto de intersecção”, afirmou o sertanejo.

“Amanhã a gente encerra essa turnê de muito sucesso e surpresas. Ingressos esgotados em poucas horas e assim que a gente lançou essa história de vir pra Portugal, conseguimos esgotar três datas e fechamos as quatro datas na maior arena de Lisboa, todas esgotadas”, o cantor contou animado.

