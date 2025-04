Liniker fala sobre abertura do show de Lady Gaga no Rio: 'Eu amo'

Lady Gaga já está no Rio de Janeiro para o mega show na Praia de Copacabana, marcado para ocorrer no sábado, 3. A cantora pop desembarcou com a sua equipe no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na madrugada de ontem para receber uma estimativa de 1,6 milhão de pessoas. No entanto, seu ato de abertura segue indefinido.

Na semana passada, rumores noticiados na imprensa deram conta de que Liniker seria a atração de esquenta para a estrela internacional. Apesar da torcida dos fãs da artista brasileira, isso não está confirmado.

Em entrevista à CARAS Brasil nos bastidores do Hopi Pride, festival LGBTQIAPN+ que ocorreu no Hopi Hari, no último sábado, 26, a cantora foi direta ao negar convite para a passagem de Gaga no Brasil. "Isso é muito os fãs, gente. Infelizmente a gente vai ter que ter um show no dia da apresentação dela, então seria tudo, mas eu amo a Lady Gaga, ela é muito maravilhosa", contou.

Oficialmente e anteriormente, a Bonus Track, produtora encarregada pelo show da intérprete de Abracadabra no Rio, disse não ter nenhuma confirmação sobre o ato de abertura. Até o momento, o que se sabe é que DJs devem animar o público enquanto a diva não sobe no palco.

Sucesso de Caju

Liniker segue colhendo os frutos do álbum Caju, lançado em agosto do ano passado. Após conquistar as principais categorias do Prêmio Multishow, a artista segue em turnê com ingressos esgotados e na expectativa para o Grammy Latino.

"Acho que tem sido um grande presente. Desde o novembro a gente começou a fazer shows soud out, estamos fazendo várias capitais do Brasil, e chegar num festival como esse, com todo mundo, e de facto de vez no festival pensando em diversidade, é muito lindo ver uma cena também de não só pessoas que já estão na estrada, mas também pessoas que estão chegando no festival hoje", celebrou.