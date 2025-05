Lexa retorna aos palcos após período de luto: 'Conta para pagar'

A cantora Lexa se afastou dos palcos por um período após a perda da filha recém-nascida, Sofia, ocorrida em fevereiro deste ano

Lexa está bastante animada com sua volta ao trabalho! A cantora, que passou um período afastada dos palcos devido a perda da filha recém-nascida, Sofia, contou que fará a primeira apresentação de seu retorno neste sábado, 10.

A notícia foi compartilhada por Lexa através de um vídeo publicado nas redes sociais. "Olha quem voltou a trabalhar, olê, olê, olá. Tenho conta para pagar", brincou a artista.

"Gente, cheguei. Na verdade, ainda tenho um tempinho de van. Mas estou emocionada de estar em uma van porque vou fazer alguma coisa, vou trabalhar", acrescentou ela. Em seguida, a famosa explicou que não fará um show completo, mas sim uma breve apresentação em um desfile no Paraná.

Lexa deu uma pausa em seus compromissos profissionais em janeiro deste ano, quando precisou se internar devido a um quadro de pré-eclâmpsia. Em fevereiro, a cantora informou ao público que a filha nasceu de forma prematura e acabou falecendo três dias após o parto.

A famosa seguiu afastada do trabalho por um período e retomou sua rotina há pouco menos de um mês, em março. Na ocasião, ela contou que sua agenda de shows do ano já estava aberta.

Lexa celebra retorno aos palcos - Reprodução/Instagram

Lexa relembra reação ao se despedir da filha

A cantora Lexa enfrentou um momento difícil em fevereiro deste ano, quando precisou se despedir da filha, Sofia. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, faleceu três dias após o nascimento prematuro.

Recentemente, em entrevista ao 'Conversa com Bial', da TV Globo, Lexa desabafou sobre o luto ao falar da morte da pequena e revelou que sua mãe, Darlin Ferrattry, a impediu de agir por impulso. De acordo com a artista, sua primeira reação após entender que a filha não resistiria foi querer apagar todas as fotos da menina.

Lexa ainda ressaltou que a dor da perda é insuperável, mas que o tempo ajuda a amenizar; confira mais detalhes!

Leia também: Ricardo Vianna compartilha momentos de viagem com Lexa