Lexa reage após novos rumores de dívida milionária: ‘Tenho como provar’

A cantora Lexa desabafa sobre os rumores envolvendo dívida milionária da época em que era casada com MC Guimê. Saiba o que ela disse

A cantora Lexa se pronunciou após ser alvo de novos rumores sobre dívida milionária envolvendo seu ex-marido, o cantor MC Guimê. Em uma aparição nas redes sociais, ela explicou que já tentou pagar a dívida, mas não chegou em um acordo com as outras partes envolvidas no caso.

"Eu já me pronunciei sobre isso. É cansativo. Isso tem que correr em âmbito judicial. Tem que ser na Justiça, não aqui no Instagram. É chato toda hora ter que vir falar sobre isso. Só para deixar muito claro mais uma vez: Eu já tentei fazer acordo, eu já tentei dividir isso para pagar e me livrar disso. Porém nunca chegamos em um consenso. Já aceitaram um acordo e no dia seguinte não queriam mais”, disse ela.

E completou: "É muito desgastante, eu já tentei me livrar disso, eu já paguei outras contas sozinha. Parece que eu não tenho boa fé de tentar resolver, mas eu já tentei resolver. Para vocês terem noção, eu nem conheço essas coisas e já tentei resolver. É cansativo ter que ficar falando aqui de uma coisa que não tem nada a ver com a vida de ninguém".

Lexa ainda escreveu na legenda: "Eu nunca nem participei desse processo, só na hora de ser cobrada mesmo. Deixando claro que eu tentei pagar, aceitaram e depois pediram, de um para o outro, um valor muito maior. Tenho como provar as incansáveis maneiras que eu tentei resolver”.

Os rumores mais recentes foram divulgados pelo Portal Leo Dias, que informou que que a justiça solicitou que entidades do setor musical e gravadoras informem os bens ou rendimentos de Lexa e MC Guimê para que possa analisar a possibilidade de penhora de direitos autorais, imagens, shows ou outro projeto relacionado com eles.

Qual é a origem da dívida milionária?

A dívida milionária de Lexa e MC Guimê já ultrapassa o valor de R$ 3 milhões. Essa dívida surgiu por causa de um processo aberto pela proprietária de uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. A dona da casa solicitou uma indenização por dano material.

Leia também: Lexa chora após atitude do Padre Marcelo Rossi, e psicóloga explica: 'É uma reconstrução'