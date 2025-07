Lexa celebra o funk e encara o passado: 'Salvou minha vida'

No Dia Nacional do Funk, a cantora Lexa encara o passado em entrevista à CARAS Brasil

Lexa (30) é uma das grandes representantes do funk brasileiro e faz questão de exaltar a importância do ritmo que mudou sua vida. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a cantora comemora o Dia Nacional do Funk, celebrado em 12 de julho, e compartilha suas experiências com o gênero, que ela descreve como símbolo de resistência e esperança para jovens das periferias.

“O funk me tirou de um lugar onde eu nunca imaginei sair. Eu falo muito isso nos meus shows, nas entrevistas... já vi o funk salvar muitos meninos, DJs, MCs, dar esperança onde antes só tinha medo", afirma a cantora, ao relembrar sua trajetória e o impacto da música em sua história.

Mais do que entretenimento, o funk é ferramenta de expressão social e, para a artista, também de denúncia. “O funk é o canto da comunidade. A gente canta o que vê quando abre a janela: realidade, dificuldade, alegria, revolta. Por isso incomoda, por isso é perseguido, porque é verdadeiro demais”.

Com milhões de fãs e presença consolidada nos palcos e plataformas digitais, Lexa faz questão de usar sua voz para representar quem muitas vezes não é ouvido. “A arte é nossa saída. Para muitos, é a única. Eu poderia estar em outro caminho, mas a música me encontrou. Salvou minha autoestima, mudou a vida da minha família e hoje ajuda a mudar a vida de outras pessoas também”.

Mesmo com conquistas importantes, ela reconhece que ainda há resistência ao funk nos espaços de poder. "É difícil ocupar espaço quando seu som incomoda quem está no poder. Mas a gente não vai parar”. E reforça sua posição: “Me mostrar como sou, cantar a minha história e ainda enfrentar julgamentos nunca foi fácil. Mas o funk é isso: resistência, e eu sou parte dessa luta”.

