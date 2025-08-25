Leonardo se recusa a responder pergunta em entrevista. Saiba qual

O cantor Leonardo se irrita com pergunta em entrevista e se recusa a falar sobre um assunto específico. Entenda o que aconteceu
O cantor Leonardo teve uma atitude inesperada durante uma entrevista no último final de semana. Nos bastidores de um show em Salvador, na Bahia, ele se recusou a responder uma pergunta feita por um repórter.
O artista ficou irritado com uma pergunta sobre sua família e disse que não iria respondê-la. O repórter disse: "A gente tem visto uma série de exposições envolvendo sua família. Principalmente depois da separação do Zé Felipe e da Virginia...".
Então, Leonardo interrompeu o jornalista. "Da minha família eu não falo, não. Não falo, não", afirmou ele, que virou de costas para demonstrar que não iria responder a pergunta. O vídeo do momento viralizou na internet. Assista abaixo:
Ver essa foto no Instagram
Em entrevista ao Portal Leo Dias, o cantor Leonardo contou que foi surpreendido com o anúncio do fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca, e revelou que ainda não conseguiu superar a notícia.
O sertanejo, emocionado, descreveu o momento como um dos mais difíceis que já enfrentou. “Tô até hoje, né? Extasiado, morto. Morto por dentro, vivo por fora”, afirmou, explicando que desde o anúncio vem lidando com noites mal dormidas e sintomas físicos inesperados. “Olha, coisa que nunca deu em mim, já deu. Foi na língua, herpes na bunda. É trem assim, é o meu psicológico ficou abaladíssimo, né?”, desabafou.
Leonardo disse que não teve qualquer aviso prévio sobre a separação e só soube quando o casal comunicou a decisão em rede nacional. “Quando eles falaram na televisão, eu não acreditei. Não é possível que eles estão falando isso. Nossa família inteira ficou em choque”, contou.
O cantor destacou que a união de Zé Felipe e Virginia havia transformado sua vida. Para ele, além da felicidade do casal, vieram também os netos, que passaram a ocupar papel central na família. “A felicidade que eles trouxeram e, do dia pra noite, acontece isso… É difícil, viu, Lo? Difícil. A gente fica sem dormir pensando”, relatou.
Sobre a decisão do filho, Leonardo afirmou que prefere não interferir e respeitar o espaço dos dois. “Tem que respeitar eles, né, cara? O momento deles. Só eles podem dizer o que aconteceu, eu nunca perguntei. Eles que vivem entre quatro paredes.”
Na entrevista, Leonardo ainda avaliou que a pouca maturidade pode ter influenciado na decisão do casal. “Com certeza, se fossem pessoas um pouquinho mais maduras, não aconteceria isso. Não fariam nem o que fizeram, de casar tão rápido assim. Poderiam ter esperado mais um pouquinho. Mas é aquilo, Deus sabe o que faz”, completou.
|Filho de Neymar Jr ganha festa com tema que combina direitinho com o pai
|Vale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel
|Médico explica mastectomia em casos de câncer como o de Jessie J: 'Necessária'
|Virginia Fonseca posta reflexão sobre ser atacada: 'Continua de pé'
|Tony Ramos completa 77 anos; ator quase perdeu seu casamento por uma novela
|Conheça outras adaptações de obras de sucesso de Raphael Montes além de Dias Perfeitos
|Vale Tudo: Saiba quem salva a vida de Afonso na luta contra o câncer
|Menino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê
|Esposa de Pedro Leonardo revela 'combo' de cirurgias: 'Tomei coragem'
|Dança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!