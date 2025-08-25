CARAS Brasil
  2. Leonardo se recusa a responder pergunta em entrevista. Saiba qual
Música / Repercussão

Leonardo se recusa a responder pergunta em entrevista. Saiba qual

O cantor Leonardo se irrita com pergunta em entrevista e se recusa a falar sobre um assunto específico. Entenda o que aconteceu

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 11h10

Leonardo
Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Leonardo teve uma atitude inesperada durante uma entrevista no último final de semana. Nos bastidores de um show em Salvador, na Bahia, ele se recusou a responder uma pergunta feita por um repórter.

O artista ficou irritado com uma pergunta sobre sua família e disse que não iria respondê-la. O repórter disse: "A gente tem visto uma série de exposições envolvendo sua família. Principalmente depois da separação do Zé Felipe e da Virginia...". 

Então, Leonardo interrompeu o jornalista. "Da minha família eu não falo, não. Não falo, não", afirmou ele, que virou de costas para demonstrar que não iria responder a pergunta. O vídeo do momento viralizou na internet. Assista abaixo:

Leonardo falou sobre a separação de Virginia e Zé Felipe ao Leo Dias

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o cantor Leonardo contou que foi surpreendido com o anúncio do fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca, e revelou que ainda não conseguiu superar a notícia.

O sertanejo, emocionado, descreveu o momento como um dos mais difíceis que já enfrentou. “Tô até hoje, né? Extasiado, morto. Morto por dentro, vivo por fora”, afirmou, explicando que desde o anúncio vem lidando com noites mal dormidas e sintomas físicos inesperados. “Olha, coisa que nunca deu em mim, já deu. Foi na língua, herpes na bunda. É trem assim, é o meu psicológico ficou abaladíssimo, né?”, desabafou.

Leonardo disse que não teve qualquer aviso prévio sobre a separação e só soube quando o casal comunicou a decisão em rede nacional. “Quando eles falaram na televisão, eu não acreditei. Não é possível que eles estão falando isso. Nossa família inteira ficou em choque”, contou.

O cantor destacou que a união de Zé Felipe e Virginia havia transformado sua vida. Para ele, além da felicidade do casal, vieram também os netos, que passaram a ocupar papel central na família. “A felicidade que eles trouxeram e, do dia pra noite, acontece isso… É difícil, viu, Lo? Difícil. A gente fica sem dormir pensando”, relatou.

Sobre a decisão do filho, Leonardo afirmou que prefere não interferir e respeitar o espaço dos dois. “Tem que respeitar eles, né, cara? O momento deles. Só eles podem dizer o que aconteceu, eu nunca perguntei. Eles que vivem entre quatro paredes.”

Na entrevista, Leonardo ainda avaliou que a pouca maturidade pode ter influenciado na decisão do casal. “Com certeza, se fossem pessoas um pouquinho mais maduras, não aconteceria isso. Não fariam nem o que fizeram, de casar tão rápido assim. Poderiam ter esperado mais um pouquinho. Mas é aquilo, Deus sabe o que faz”, completou.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

