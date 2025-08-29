Lenny Kravitz é a atração principal do Jazz Aspen Snowmass Labor Day Experience 2025

O ícone do rock se apresenta no festival que acontece de 29 a 31 de agosto em Aspen, com o cenário deslumbrante das montanhas Elk

O Jazz Aspen Snowmass (JAS), um dos festivais mais aguardados do verão americano, promete um final de semana de música, diversão e grandes nomes da música. Lenny Kravitz será a principal atração da noite de sábado, 30 de agosto, no Labor Day Experience 2025, que acontecerá no Snowmass Town Park, em Aspen, Colorado. Conhecido por seu talento único e energia no palco, Kravitz promete um show inesquecível para os fãs que estarão presentes nas deslumbrantes montanhas Elk.

Com sua presença magnética e seu estilo musical inconfundível, Lenny Kravitz é uma das figuras mais emblemáticas do rock mundial. Conhecido por seus sucessos como “Are You Gonna Go My Way” e “Fly Away”, ele promete uma performance energizante e repleta de seus maiores hits, com o público se rendendo à sua vibração única e à mistura de influências musicais.

O que esperar do Labor Day Experience 2025

O Jazz Aspen Snowmass é um festival de três dias, que acontece de 29 a 31 de agosto de 2025, reunindo um mix de estilos musicais que vão do rock ao soul, pop e música country. A edição deste ano será marcada pela presença de grandes artistas e pela celebração de um cenário natural de tirar o fôlego.

Destaques do evento:

Sexta-feira, 29 de agosto – Imagine Dragons será a atração principal, com a banda Cannons abrindo a noite.

Sábado, 30 de agosto – Lenny Kravitz encerra a noite, com apresentações de Lawrence e Max McNown mais cedo.

Domingo, 31 de agosto – Luke Combs fecha o festival, acompanhado de shows da The Marcus King Band e Grace Bowers & The Hodge Podge.

Mais do que música: uma experiência completa

O Jazz Aspen Snowmass não é apenas um festival de música, mas uma verdadeira experiência cultural e social. Entre as atrações, o público terá acesso à JAS Village, com uma variedade de fornecedores de comidas e bebidas, além de espaços como o JAS Music Lounge, palco secundário do evento. Para as famílias, há atividades infantis, artesanato e outras atrações para todos os gostos.

Durante o evento, o Jazz Aspen Snowmass e seu fundador, Jim Horowitz, receberão uma homenagem especial, sendo incluídos no Colorado Music Hall of Fame. Como parte da celebração, US$ 1 de cada ingresso vendido será destinado ao apoio da missão do Hall, que visa promover a cena musical do Colorado, fortalecendo a música local.