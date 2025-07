Lana Del Rey mostra foto inédita de seu casamento com Jeremy Dufrene

Lana Del Rey compartilha momento especial e exclusivo do casamento com Jeremy Dufrene, celebrando a união com guia turístico de jacarés

Lana Del Rey emocionou seus fãs ao compartilhar uma foto inédita de seu casamento com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene, celebrando a união com o companheiro. A imagem mostra o casal de mãos dadas no altar, com a cantora usando um vestido de noiva com decote franzido e uma fita azul no cabelo.

A cerimônia íntima ocorreu em 26 de setembro de 2024, em Des Allemands, Louisiana, com o pastor Judah Smith, da Igreja Churchome, conduzindo o casamento. "Foi um casamento lindo, descontraído e focado na família. O foco era apenas na história de amor deles", declarou uma fonte à 'People', na época.

A foto compartilhada foi um presente do casal, que viveu uma relação discreta e longe dos holofotes da mídia, sempre com um toque de charme e privacidade. Em abril deste ano, Lana Del Rey publicou uma foto com o marido e os filhos dele, em um aniversário com tema de jacaré e o uso de acessórios personalizados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

A vida de casada de Lana Del Rey

Lana Del Rey, conhecida por sua vida reservada, falou publicamente sobre sua experiência como esposa de Jeremy Dufrene. Durante o evento InStyle Image Maker Awards em outubro de 2024, a cantora foi questionada sobre sua vida conjugal e respondeu: "É boa, estamos felizes", com um sorriso sincero.

Após o casamento em setembro de 2024, Lana expressou sua gratidão por ter encontrado um parceiro como Jeremy. Ela destacou que ele é "incomparável" e "incrível", enfatizando a felicidade que compartilham juntos.

A cantora também mencionou que foi inspirada pelo relacionamento de Jack Antonoff e Margaret Qualley, o que a motivou a esperar por um parceiro honesto fora da indústria musical. Ela agradeceu a Antonoff por mostrar que é possível equilibrar uma vida pessoal rica com uma carreira glamourosa.

Leia também: Lana Del Rey rompe o silêncio sobre casamento com guia turístico de jacarés: ‘Único’