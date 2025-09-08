Lady Gaga se declara para noivo: ‘Eu te amo infinitamente’

O ícone do pop Lady Gaga faz homenagem para Michael Polansky, seu noivo, em publicação nas redes sociais: 'Me faz sentir a garota mais sortuda'

Nesta segunda-feira, 8, a cantora Lady Gaga se declarou para Michael Polansky, seu noivo, em suas redes sociais. A famosa publicou algumas fotos e escreveu um texto para elogiar e agradecer seu companheiro. A declaração rendeu comentários de fãs admirados.

A estrela agradeceu ao parceiro pelo apoio e colaboração em seu novo álbum, Mayhem. Ela também deixou claro a gratidão pelo carinho que seu par romântico teve com seus fãs. “Sonhar com este álbum, fazer o plano, construir cada visão com você — conversar sem parar sobre o que criaríamos e faríamos para os monsters [seus fãs] foi uma experiência que eu nunca poderia ter imaginado. Adoro o quanto você ama meus fãs e quer que eles sejam felizes. Meu coração se enche de alegria pelo quanto você os ama, porque podemos amá-los todos os dias juntos — você se importa tanto quanto eu com as pessoas se sentirem vistas no mundo”, iniciou a cantora em seu perfil.

Lady Gaga declarou seu amor e admiração por Micheal, e destacou a parceria e a sintonia do casal. “Sou eternamente grata pelo quanto você me ama e luta por mim. Você trabalha tão duro comigo, do amanhecer ao anoitecer, todos os dias, vivendo a música, as apresentações e os planos com seu sangue, suor e lágrimas — ver cada passo desse caminho este ano me faz sentir a garota mais sortuda do mundo. Eu te amo infinitamente”, continuou a artista internacional.

“Ter sua parceria criativa em nossa arte, negócios e amor — é um amor que eu nunca conheci. Sei que você é um homem de muitos talentos, um verdadeiro homem renascentista, sua mente e seu coração bondoso são o que fazem você brilhar. Vi que não há nada que você não possa fazer. Você é o MEU artista do ano. E o amor da minha vida. Obrigada por realizar todos os nossos sonhos do MAYHEM. Eu te amo”, acrescentou a famosa.

“P.S. This is the photo by by by our bedside”, ela finalizou a publicação com um trecho de sua música Vanish Into You.

O post da artista foi muito bem recebido pelos fãs, que se derreteram de amores nos comentários. “Amo vocês dois. Sou muito sortuda por testemunhar o amor e a parceria de vocês. Como os sonhos se realizam. Sou muito feliz pelos dois”, compartilhou uma seguidora.

