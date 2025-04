Lady Gaga no Brasil: o que os fãs mais querem saber? Veja perguntas e respostas

A cantora estadunidense Lady Gaga já chegou ao Brasil! Veja as principais perguntas dos fãs sobre a passagem dela pelo país

A cantora estadunidense Lady Gaga já chegou ao Brasil! Ela desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 29, para o megashow no dia 3 de maio na Praia de Copacabana. E isso gerou diferentes dúvidas entre os fãs.

Ao longo deste ano, o interesse por Lady Gaga cresceu no Google Trends. Em comparação com os últimos 12 meses, o pico ocorreu em julho de 2024, quando a artista se apresentou na Olimpíada de Paris, seguido por um aumento em fevereiro, após o prefeito Eduardo Paes confirmar seu show no Rio.

Em 7 de março, data em que Gaga lançou seu mais recente disco, algumas buscas também foram feitas. E o que os brasileiros mais buscam sobre a cantora? Entre os principais termos pesquisados estão: "Setlist de Lady Gaga no México", "Lady Gaga já chegou?", "Avião Lady Gaga", "Lady Gaga já fez show no Brasil?" e "Quando é o show da Lady Gaga?".

Setlist de Lady Gaga

Antes de desembarcar no Brasil, a cantora se apresentou no México. E a setlist de Gaga a para o público na Cidade do México pode ser uma pista do que os brasileiros podem esperar. Por lá, o espetáculo começou com “Bloody Mary”, seguido de “Abracadabra”, “Judas”, “Scheiße”, “Garden of Eden” e “Poker Face”.

Em seguida, Gaga cantou “Perfect Celebrity”, “Disease”, “Paparazzi”, “Alejandro” e “The Beast”. E o público também acompanhou “Killah”, “Zombieboy”, “Die With a Smile” e “How Bad Do U Want Me”. A cantora também agitou o público com “Shadow of a Man”, “Born This Way”, “Blade of Grass”, “Shallow” e “Vanish Into You”. Para encerrar, Lady Gaga trouxe o hit “Bad Romance”.

Lady Gaga já chegou ao Brasil? Qual é o avião de Lady Gaga?

Ela desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 29. O modelo da aeronave escolhida pela diva pop é um Boeing 737 MAX 9

Lady Gaga já fez show no Brasil?

A única apresentação de Lady Gaga no Brasil ocorreu em 2012. Pois ela cancelou, de última hora, a sua participação no Rock in Rio 2017 devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.

Quando é o show de Lady Gaga?

Ela vai se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. O show está previsto para começar às 21h45 e terminar 0h15. As atrações de abertura serão DJs.

Com informações da CNN.

