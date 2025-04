Lady Gaga fez exigências extravagantes em sua última visita ao Brasil; relembre

A cantora norte-americana Lady Gaga vai se apresentar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 3 de maio

A cantora norte-americana Lady Gaga já está no Brasil! Ela vai se apresentar em um mega show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 3.

Até o momento não se sabe quais as exigências que a artista fez, mas em sua última visita, a Mother Monster solicitou, em um documento de 30 páginas, que seu camarim tivesse algumas regalias e extravagâncias, entre elas, seis lhamas, espécie nativa dos Andes.

"Esta foi uma das exigências da equipe de Lady Gaga para seu show no Brasil. A lista da cantora tem 30 páginas com o que não pode faltar para que o show ocorra conforme o planejado. Além de pedir as seis lhamas, a equipe frisou que nenhuma delas poderia ser manca", contou o Fala Brasil, da TV Record.

As estravagâncias, contudo, não passou de uma brincadeira. A equipe de Lady Gaga afirmou que a artista queria ter certeza que os contratantes iriam ler toda a lista que ela mandou. "A equipe disse que foi uma tática para garantir que a produção realmente lesse a lista", completou o programa.

Quando foi a última vez de Lady Gaga no Brasil?

Lady Gaga esteve na capital carioca em 2012, quando trouxe a Born This Way Ball Tour ao Brasil. Durante a sua rápida pessagem pelo Rio de Janeiro, a cantora ainda visitou uma favela, jogou futebol com crianças, sentou para beber cerveja em um boteco e até tatuou "Rio" na nuca.

Quando se apresentou para 40 mil pessoas, a artista confessou que experiência vivida na cidade foi "transformadora" e, por isso, decidiu eternizar o momento em sua pele.

Em 2017, Gaga era uma das artistas que iria se apresentar no Rock in Rio, mas ela cancelou sua vinda ao evento na véspera da apresentação por motivos de saúde. A famosa, então, foi substituída às pressas pela banda Maroon 5. "Brasil, estou devastada", disse ela após cancelar o show.

Funcionários relatam experiências surpreendentes com Lady Gaga

Em meio à temporada de premiações, diversos funcionários de Hollywood resolvem contar suas experiências com diversas celebridades, e Lady Gaga foi bastante elogiada. Um usuário do X (antigo Twitter) revelou que as agências de fotos possuem uma lista interna sobre o relacionamento das celebridades com os fotógrafos.

"Quando ocorre um evento como o SAG Awards ou o Oscar, eles basicamente negociam quais fotógrafos enviar, dependendo dos convidados confirmados. E advinhem quem tem o melhor relacionamento com todos? Lady Gaga".

Em seguida, o internauta deu mais detalhes sobre o caso. "O que siginifica que para a Gaga é fácil enviar fotógrafos, pois sua equipe dedica tempo para conhecer cada um deles individualmente, garantindo que capturem os ângulos e sigam as orientações que ela especifica ou prefere (...)". Saiba mais!

Leia também:Lady Gaga relembra pedido de casamento: 'Achei que era piada'