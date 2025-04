Lady Gaga desembarca no Brasil para show na praia de Copacabana

A cantora estadunidense Lady Gaga já está no Brasil! Ela desembarcou na madrugada desta terça-feira, 29, para o show no próximo final de semana

A cantora estadunidense Lady Gaga já está no Brasil! Ela desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 29, para o megashow no dia 3 de maio na Praia de Copacabana.

A estrela deixou uma área reservada do aeroporto por volta das 4h50, onde alguns fãs a aguardavam atrás de um cercado. Cercada por seguranças, ela surgiu com um visual todo preto: botas longas de salto alto, óculos escuros e os cabelos presos sob uma espécie de touca, também preta.

O show gratuito, inclusive, terá um palco maior que o da cantora Madonna, de 66 anos, que performou no local em 2024.

Palco de show de Lady Gaga

De acordo com informações divulgadas pela produtora responsável pelo show, Bonus Track na última sexta-feira, 21, o palco projetado para a voz de Bad Romance terá 1.260 m². No ano passado, Madonna recebeu uma montagem de 812 m².

“Para facilitar a visão de quem estiver na praia, o palco estará a 2,20 metros de altura da base na areia. Ao fundo, como parte do show, um mega painel de LED de última geração. Ao longo da praia, teremos também 10 telões de LED reproduzindo as imagens da apresentação da artista”, disse Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, em nota à imprensa.

Para quem não puder comparecer, o show será transmitido pela TV Globo, Multishow e pelo Globoplay e deverá trazer canções clássicas da carreira, além de novos hits de seu mais novo álbum de estúdio, o Mayhem.

Vale lembrar que a única apresentação de Lady Gaga no Brasil ocorreu em 2012. Pois ela cancelou, de última hora, a sua participação no Rock in Rio 2017 devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.

Leia também: Lady Gaga fala pela primeira vez sobre show no Rio de Janeiro