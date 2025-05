Kell Smith revela se pretende fazer projeto para o público infantil: 'Encantada'

Em entrevista à TV CARAS, a cantora Kell Smith fala sobre o universo das crianças e recorda sua imersão para a regravação da música É Tão Lindo

Kell Smith (32) não esconde que a participação no projeto Hora do Mostarda, com a regravação de É Tão Lindo, marcou sua carreira musical. Além de reforçar a potência da música a e importância de falar sobre a neurodiversidade, o trabalho também impulsionou sua relação com o público infantil.

Em entrevista à TV CARAS, Kell Smith explica que seu desejo de fazer um projeto voltado para crianças é antigo —porém, agora está cada vez mais em evidência. "Já pensei muito nisso, e penso muito [ainda]. Esse projeto com o Hora do Mostarda instigou muito esse lugar da Kellzinha."

"Quero muito. Tenho certeza que vai acontecer. Em algum momento vou falar com esse público, com as nossas crianças", completa a artista. Ela também aproveita para contar que está se dedicando a um novo projeto, apesar de dispensar spoilers.

"Estou escrevendo um livro também, ainda não posso dar spoiler, mas a vida conspira para falar com a nossa criança. Estou vivendo esse momento", conta. "É outro mundo, eu fiquei encantada com o Mostarda e com o projeto. É lindo demais ver como se comunica com as crianças e como é mágico para nós. Fiquei bem inspirada, com certeza [risos]. Aguardem cenas dos próximos capítulos."

Nascida na capital de São Paulo, Kell Smith é cantora, compositora e artista independente. Filha de missionários, ela começou na música gospel aos 14 anos e, posteriormente, iniciou a carreira com apresentações em bares e com o contrato com a gravadora Midas Music. Ela ganhou notoriedade nacional com o sucesso Era Uma Vez.

