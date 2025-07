Junior revela decisão para proteger a filha durante turnê: ‘Não posso’

Prestes realizar os shows da Turnê Solo, Junior faz declaração para anunciar que não poderá atender os fãs no camarim e explica sua decisão

O cantor e músico Junior está prestes a iniciar os shows da nova etapa da Turnê Solo. Porém, ele anunciou uma mudança para os fãs: Ele não fará atendimentos no camarim . Por meio de um áudio para os admiradores, o artista contou que a decisão foi necessária para proteger a saúde de sua filha, Lara, de 3 anos, que foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica.

Junior revelou que precisa evitar contato com muitas pessoas para não levar qualquer tipo de bactéria para casa, já que a filha está com a imunidade baixa e não pode ter nenhuma infecção neste momento. Assim, ele optou por restringir o número de pessoas com quem terá contato direto durante os shows da turnê e isso envolve a necessidade de não atender os fãs no camarim e também tomar outros cuidados, como uso de máscara nos ensaios e preparação para as apresentação. O artista ainda disse que a imunidade da filha está baixa por causa do tratamento, mas garantiu que seu cuidado com a saúde da menina é algo temporário e logo vai melhorar.

"Como vocês sabem e devem ter visto, a gente está em um momento bastante delicado aqui em casa, para a nossa família, com esse tratamento que a nossa filha, Lara, está tendo que fazer para a Síndrome Nefrótica. O tratamento e a própria síndrome são duas coisas que comprometem a imunidade dela, principalmente o tratamento. E isso torna esse momento bastante delicado para a gente porque todo mundo que convive com ela, que está por perto, tem que ter uma série de cuidados. Por conta da imunidade baixa, ela não pode se contaminar com nenhuma virose, nenhuma bactéria, nada, qualquer coisa pode evoluir para uma infecção . Então, faz parte dos cuidados com ela a gente evitar o máximo possível qualquer tipo de contaminação, principalmente por viroses e tal”, disse ele.

Ele ainda completou: "Isso não combina muito com esse momento do ano que são os shows em que eu gosto de estar perto de todo mundo e sempre tem atendimento de camarim. Mas, excepcionalmente, neste período agora eu não vou poder fazer atendimento no camarim. Eu vou ter que ter uma série de cuidados com máscaras durante todo o processo, nos ensaios, toda a preparação, nos dias do show… Obviamente o show em si a gente vai viver normalmente e celebrar ao máximo. Ter uma margem de segurança e a gente vai até o limite. Todo o resto do tempo eu vou tomar todo o cuidado possível. Eu não posso fazer esse atendimento”.

Por fim, ele disse: " Eu fico muito triste de vir falar isso para vocês, mas faz parte desses cuidados . E eu sei também que vocês vão me entender do fundo do coração porque eu sei o quanto todo mundo torce pelo nosso bem-estar, nossa saúde, para a gente estar bem. É só uma fase, tenho certeza que já está passando, mas por enquanto vai ter que ser dessa forma. Obrigado pela compreensão, toda a torcida, todo o carinho, todas as mensagens que estou recebendo, isso tem sido muito importante para a gente também”.

A turnê Solo tem 3 shows com as vendas de ingressos abertas: 02/08 em Curitiba, 09/08 em São Paulo e 22/08 no Rio de Janeiro.

