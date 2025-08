Junior revela como descobriu doença rara da filha e qual é o quadro dela atualmente

Em entrevista no Fantástico, da Globo, o cantor Junior revela novos detalhes sobre a saúde da filha, Lara, que foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica

O cantor e músico Junior revelou novos detalhes sobre a condição de saúde de sua filha, Lara, de 3 anos, fruto do casamento com a influencer Monica Benini. Em entrevista no Fantástico, da Globo, ele contou sobre como descobriu que a filha tem a Síndrome Nefrótica, que é um problema de saúde que atinge os rins.

Junior disse que a descoberta aconteceu em uma manhã em casa, quando ele foi pegar a filha no colo e a achou muito pesada. Ao levá-la para a balança, viu que estava com o peso próximo ao do irmão mais velho. Assim, eles foram ao médico a menina foi diagnosticada com a síndrome rara.

Rapidamente, Lara iniciou o tratamento com corticoide e seu quadro de saúde teve resultado positivo. Tanto que, hoje em dia, Lara está assintomática. "A gente resolveu postar justamente pela questão da desinformação que vivemos no começo, que foi muito aflitiva. O susto que a gente toma, de não saber o que é e qual a seriedade do que ela tinha. Ainda foi um diagnóstico considerado precoce, mas podia não ter sido", disse ele.

No palco do Fantástico, Junior também falou de sua carreira solo e cantou sucessos de sua nova fase musical, como "Seus Planos", "Cai a Chuva", "Paraquedas" e também o sucesso "Enrosca", gravado com a irmã Sandy ainda na adolescência. "É uma fase de início de carreira de novo. Então tem, lógico, as dificuldades e as batalhas, mas ao mesmo tempo tem um sabor, um frescor de novidade", afirmou.

Principais pontos sobre a condição da filha de Junior

Revelação sobre a saúde de Lara – Junior Lima e Monica Benini divulgaram, em suas redes sociais, que a filha caçula, Lara, foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica.

Síndrome Nefrótica – A condição afeta os rins e é caracterizada pela perda excessiva de proteínas pela urina.

O que é a Síndrome Nefrótica – O Dr. Henrique Carrascossi explica que a síndrome é causada por um problema nos glomérulos, estruturas dos rins responsáveis pela filtração do sangue.

Principais sintomas – Inchaço (ao redor dos olhos, pés e tornozelos), urina espumosa, ganho rápido de peso, cansaço, perda de apetite e alterações em exames laboratoriais.

Importância do diagnóstico precoce – Junior e Monica alertaram os seguidores sobre a importância do diagnóstico rápido, que pode evitar complicações como infecções e insuficiência renal.

Atenção médica especializada – O Dr. Carrascossi reforçou que o tratamento precoce melhora as chances de controle da doença e preservação da função renal.

O que Junior falou sobre a doença da filha

Em seu post sobre a saúde da filha caçula, Junior contou sobre o diagnóstico dela para alertar outros pais de crianças pequenas. "Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!", disse ele.

E completou: "Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. a identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente. Os shows da Solo Tour vão acontecer, seguindo todos os protocolos médicos recomendados. vamos viver cada momento com muita segurança e amor! Muito obrigado por estarem com a gente nesse momento".

O que é a Síndrome Nefrótica?

A Síndrome Nefrótica é uma condição rara que afeta os rins e causa a perda excessiva de proteínas na urina. A condição é congênita e também pode ser adquirida por causa de outros problemas de saúde, como doenças infecciosas, autoimunes, diabetes, hepatite e outros casos.

Os sintomas envolvem inchaço, mal-estar, dor abdominal, perda de apetite, presença de proteína na urina e urina com espuma. Enquanto isso, o tratamento envolve medicamentos fortes para reduzir o inchaço e a inflamação. A síndrome pode levar à embolia ou insuficiência renal.

