Julliany Souza comemora casamento e parceria na música com o marido: 'Nos conecta ainda mais'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora gospel Julliany Souza abre o coração ao falar sobre união de fé com casamento e música

Julliany Souza (35) é dona de uma trajetória artística que sempre esteve conectada com Deus. Desde pequena, a cantora usa a própria voz para expressar sua fé e hoje é uma das grandes estrelas da música gospel no Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, ela comemora a união da fé com seu casamento e fala da parceria na música com o marido: "Nos conecta ainda mais", declara.

Mensagem transformadora

Desde os primeiros cultos da infância até os grandes palcos da música cristã contemporânea, Julliany Souza construiu uma trajetória pautada na fé e no chamado espiritual. Seu nome se tornou conhecido nacionalmente por hits como Lindo Momento e, mais recentemente, com o projeto A Maior Honra.

Agora, vivendo um novo capítulo pessoal e profissional ao lado do marido e parceiro musical, Leo Brandão, a cantora celebra um momento de plenitude. Mesmo sem ter crescido em um lar cristão, Julliany sentiu desde muito cedo que seu caminho estava ligado a Deus. “A música era muito presente na minha casa, mas foi através dos louvores que o Senhor me atraiu. Comecei cantando nos cultos, e isso foi moldando não só minha voz, mas também meu coração para ministrar. Desde pequena, sentia que Deus me chamou”, conta, com a convicção de quem encontrou um propósito ainda na juventude.

Em seu primeiro lançamento solo após a fase com o Duo Franco, Julliany já colheu frutos impressionantes. A canção Lindo Momento entrou na lista das mais ouvidas do país e trouxe uma enxurrada de testemunhos. “Foi um presente de Deus”, afirma. “Acredito que o sucesso dessa música está no propósito da sua mensagem. É uma canção sobre um encontro profundo com Deus, algo que transforma vidas.”

E não para por aí: um de seus mais recentes projetos, A Maior Honra, conta com nove músicas inéditas que exploram diversas nuances da adoração. “Cada música foi inspirada em momentos específicos da minha caminhada com Deus, na Bíblia e na igreja. Contei com grandes amigos que também servem a Deus e com meu esposo, que direcionou toda essa parte de composição. Oro para que essas canções edifiquem a igreja, sirvam ao Reino e alcancem os perdidos.”

Com produção musical comandada por Leo Brandão, o trabalho também se destaca por transitar por sonoridades que fogem do padrão comum dentro do universo gospel brasileiro. “Nossas referências vêm de bandas como Elevation Worship e Bethel Music. Acredito que a música cristã é muito rica e tem sido um berço de inspiração para muitos dos principais nomes da música. Por isso, continuamos levando a nossa identidade dentro dessa diversidade.”

Fé e casamento

Casada com o também músico cristão Leo Brandão, Julliany não esconde a felicidade de viver uma união que vai além do casamento: “Sim, ele é meu maior parceiro! A parceria na vida e na música é algo que Deus nos deu".

Juntos, eles conciliam a rotina ministerial com os desafios e bênçãos do dia a dia. “Vivemos juntos por causa da missão de levar essas canções e o amor de Deus a todas as pessoas. Sempre nos conectamos com Deus e nesse propósito. Aprendemos a equilibrar tudo com muito diálogo e oração.”

Se, por um lado, a vida conjugal oferece conforto emocional, por outro, o ministério exige constante entrega. “Muitas vezes, lidamos com a saudade. Mas tudo se equilibra quando entendemos que fazemos parte de um propósito maior.”, diz a cantora, que está grávida de gêmeos.

Ministra do Evangelho

Mesmo com a crescente visibilidade e alcance de suas músicas, Julliany tem clareza sobre o que realmente importa. “Mais do que uma artista, quero ser uma ministra que leva a mensagem da cruz”, afirma. “Vejo esse crescimento como graça de Deus. Tenho aprendido muito, tanto no aspecto técnico quanto espiritual, e espero continuar abençoando vidas.”

Segundo ela, o maior retorno vem do público — não por números ou charts, mas por vidas transformadas. “Recebo testemunhos de pessoas que foram tocadas pelas músicas e tiveram suas vidas transformadas. Isso supera qualquer expectativa. Meu objetivo não é apenas alcançar números, mas corações.”

Novos passos, mesmos propósitos

Com a agenda cheia de planos para o segundo semestre, a cantora já lançou o primeiro single de seu novo álbum, Quem é esse?. A expectativa para o que vem pela frente é alta, mas Julliany faz questão de manter os pés no chão e os olhos na missão.

“Tenho muitos planos! E, claro, seguir levando a mensagem de Deus para o maior número de pessoas possível", conclui.

