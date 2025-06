Jorge e Mateus explicam o motivo da pausa na carreira

A dupla Jorge e Mateus vai passar algum tempo longe da carreira musical e explica o motivo da decisão no auge do sucesso

Os cantores Jorge e Mateus se preparam para um período longe dos palcos. Com uma carreira de sucesso, eles decidiram que vão dar uma pausa em breve. Eles estão cumprindo a agenda de shows antes da pausa e explicaram o motivo da decisão.

"A pausa é para esse tipo de coisa, para o Mateus conseguir se recuperar do joelho, para a gente poder ficar um pouco mais em casa, para a gente pensar e fazer um balanço geral de todos esses vinte anos, decidir as diretrizes de para onde a gente quer ir e seguir musicalmente falando, voltar a compor… Talvez seja uma oportunidade para participar um pouco mais dos nossos projetos musicais, enfim… Acho que é um tempinho sabático para a gente rever os nossos conceitos e ver que rumo a gente vai seguir na nossa carreira", disse Jorge ao Portal Leo Dias.

Inclusive, Mateus comentou sobre sua recuperação da infecção após cirurgia no joelho. "Eu estou bem melhor, passei por uma fase meio difícil. Fiz uma operação no joelho no início do ano, essa operação deu errado, tive uma infecção intraoperatória bacteriana e fui descobrir dois meses depois. Entrei com terapia de antibióticos, mas graças a Deus o corpo deu uma reagida e já estamos na estrada", afirmou.

Quanto tempo vai durar a pausa?

Os cantores ainda não definiram o período exato da pausa na carreira. Porém, eles já sabem que vai ser algo em torno de 3 meses a 2 anos. “A gente tem o tempo indefinido porque realmente quer curtir o processo. Vamos passar um mês ou dois, e ver como nos sentimos em casa”, afirmou Mateus ao colunista Leo Dias.

