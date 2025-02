Jonas Brothers anuncia novos projetos e assusta fãs com comunicado

Nas redes sociais, o grupo Jonas Brothers postou um comunicado sobre os novos projetos da banda, porém muitos fãs se assustaram com a postagem

Nesta quarta-feira, 12, Nick Jonas, Kevin Jonas e Joe Jonas resolveram dar um leve susto nos fãs. Os irmãos que formam o grupo Jonas Brothers postaram um comunicado na rede social oficial da banda.

"Para nossos fãs incríveis, como família, temos refletido muito ultimamente. Já se passaram 20 anos desde que começamos essa jornada juntos. Para nós, parece que foi ontem que carregamos nossa minivan com alguns violões e cópias do CD It's About Time, a caminho de uma apresentação à tarde em um shopping local, prontos para tocar para qualquer um que quisesse nos ouvir. Estávamos perseguindo nosso sonho de fazer música e nos conectar com as pessoas da maneira profunda que só a música pode proporcionar. Éramos adolescentes naquela época", começou o texto.

Em seguida, eles agradeceram o carinho dos fãs. "Nos anos que se seguiram, vocês nos deram memórias incríveis. Acordamos todos os dias cheios de gratidão por vocês estarem nessa jornada de 20 anos conosco. Juntos, celebramos conquistas, cometemos erros, superamos obstáculos e enfrentamos perdas. Em poucas palavras: crescemos todos juntos. É praticamente impossível colocar nossa gratidão em palavras. Nada disso teria sido possível sem vocês. Vocês estiveram ao nosso lado. Torceram por nós. Nos incentivaram. E nos inspiraram. Criamos memórias juntos em shows, esbarramos com vocês na rua, nos encontramos em aeroportos e lemos suas histórias incríveis nas redes sociais. Valorizamos nossa conexão com vocês tanto hoje quanto no dia em que fizemos nosso primeiro show".

Por fim, a banda anunciou que os fãs podem esperar coisas incríveis para este ano. "Estamos celebrando essa jornada maluca de 20 anos fazendo o que amamos e mal podemos esperar para compartilhar isso com vocês. 2025 será um ano de música: Nova música dos Jonas Brothers. Músicas solo. Um álbum ao vivo de show. E uma trilha sonora. Nick retorna à Broadway nesta primavera para The Last Five Years. E estamos quase finalizando nosso filme de fim de ano, que mal podemos esperar para que vocês assistam neste outono. Esperem por muitas novidades nos próximos dias e semanas. Do fundo dos nossos corações: Obrigado. Que venham mais 20 anos – e que possamos vivê-los juntos.

O melhor ainda está por vir", encerrou o comunicado assinado pelos três irmãos.

Muitos fãs se assustaram ao pensar que se tratava de um comunicado sobre o fim da banda. "Já estava entrando em desespero", comentou uma internauta. "Para que fazer isso?", disse outra. "Fiquei com medo de ler", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonas Brothers (@jonasbrothers)

Câncer de pele

O cantor Kevin Jonas, que é integrante do grupo Jonas Brothers, surpreendeu seus fãs ao contar que passou por uma pequena cirurgia. Ele removeu um carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele.

Em um vídeo, o artista apareceu com uma pequena mancha vermelha no topo da testa antes do procedimento e também mostrou o curativo quando tudo já estava finalizado.

Sem dar muitos detalhes, ele apenas contou que removeu um pequeno câncer de pele. "Hoje eu removi um carcinoma basocelular da minha cabeça. Sim, é um pequeno câncer de pele que estava começando a crescer. E agora eu tive que fazer uma cirurgia para remover. Pronto, agora vou para casa. Tenha certeza de checar suas pintas, pessoal”, disse ele.

Leia também: Nick Jonas adia shows dos Jonas Brothers devido diagnóstico médico