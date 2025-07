João Lucas fala sobre nova fase na música e revela apoio essencial de Xuxa: 'Ela não mente'

Cantor João Lucas fala da força da família e do olhar atento de Xuxa nos bastidores do álbum em entrevista à CARAS Brasil

Vivendo um momento especial na carreira, João Lucas (26) tem levado sua música para diferentes cidades do país com a turnê João Lucas Ao Vivo. Casado com Sasha Meneghel (27), o artista vem conquistando público com sua sensibilidade musical e uma estética que mistura emoção e autenticidade. Nos bastidores desse novo ciclo, ele conta com uma rede de apoio poderosa, onde a sogra, Xuxa Meneghel (62), ocupa um papel carinhoso e ao mesmo tempo criterioso.

De maneira leve e espontânea, João compartilha em entrevista à CARAS Brasil como a apresentadora participou ativamente do processo de criação do novo álbum, desde os primeiros arranjos até detalhes técnicos importantes, como a mixagem.

“Se eu estiver precisando de uma opinião muito verdadeira e sincera eu vou para minha sogra porque ela não mente. Eu acho isso ótimo, no caso da Xuxa eu mostrei as músicas do álbum pra ela, e ela foi dando feedbacks da mixagem, ela foi assim: 'cara, eu não tô conseguindo ouvir sua voz direito nessa parte, acho que você precisa mexer nisso'”, relembra.

O envolvimento de Xuxa também foi além da parte sonora. João revelou que ela teve um olhar atento sobre os figurinos, inclusive cedendo peças pessoais e contribuindo com referências visuais que marcaram o trabalho.

“Fui mostrando todas as referências visuais, inclusive quando eu tô fazendo a prova de roupa pra Minuto de Saudade ela tá junto acho que tem até gravado isso, não sei nem se eu postei já isso, mas ela tá lá, tipo, eu contei com o acervo dela pra alguns dos figurinos, tanto é que tem um assomplado, tem bastante coisa de elementos dela que ela colocou à minha disposição então tinha muito do dedo dela ali, tipo, 'nossa, isso daqui tá muito foda, isso daqui tá muito legal'”, detalha ele, que no próximo dia 1º de agosto se apresenta em São Paulo.

Cercado por artistas e criativos desde cedo, João reconhece o privilégio de estar inserido em um ambiente onde a arte é vivida com intensidade e dedicação. Para ele, essa convivência com pessoas experientes é uma bússola que orienta sua trajetória.

“Eu gosto realmente, acho que o fato de eu fazer parte de uma família que é de artistas, cantores, atores e pessoas que têm uma bagagem e começaram a ouvir. Muito, muito antes de mim, me favorece em muitas coisas, acho que permite com que eu erre menos”, afirma o cantor, refletindo sobre sua formação.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA QUE EM BREVE SERÁ DISPONIBILIZADA NO CANAL DA CARAS BRASIL NO YOUTUBE: