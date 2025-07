João Lucas expõe verdadeiro motivo para cancelar show

O cantor João Lucas, que é marido de Sasha Meneghel, falou sobre a decisão de cancelar show após ser alvo de boatos

O cantor João Lucas, que é marido de Sasha Meneghel, revelou o verdadeiro motivo para ter cancelado o show que aconteceria em Fortaleza durante sua nova turnê. Em entrevista na TV CARAS, ele contou que foi alvo de boatos de que o cancelamento teria sido em decorrência da baixa venda de ingressos, mas este não foi o motivo.

O artista revelou que precisou cancelar o show por causa dos custos e da logística para levar o show para Fortaleza. Ele contou que neste momento não seria possível levar a mesma estrutura do show que vai fazer no sudeste para o nordeste. Assim, ele optou por cancelar.

"Saiu uma fofoca. Uma matéria dizendo que eu cancelei o show de Fortaleza por falta de demanda. E aí, na hora, eu falei assim: ‘Cara, ninguém nunca procurou minha assessoria de imprensa nem me procurou para perguntar se isso é verdade’. O que é verdade é o que eu disse. E eu não acho justo levar para o público de Fortaleza um show diferente do que eu vou levar para o de São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba, que são lugares próximos, onde eu consigo fazer essas viagens com menos custo, vamos dizer assim. Eu falei para minha equipe que quero ir quando eu puder ir, com o show que vou fazer, e que esse show seja o mesmo para todo mundo que vai sentar e me assistir. Foi daí que veio a decisão. E eu entendo que isso atrai comentários, né?", disse ele.

E completou: "Engaja e faz parte, acho que isso faz parte da vida pública, eu não refuto isso. Mas a mentira, gente, eu não vou mentir, eu não tenho por que mentir. Eu poderia falar: ‘Olha, gente, de fato, está sendo um fracasso, eu vou cancelar e a gente volta quando tiver uma audiência’. E não foi esse o motivo do cancelamento, entendeu?".