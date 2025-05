João Lucas comenta momento da carreira: 'Começo de uma longa jornada'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Lucas explica como surgiu seu EP acústico e revela planos para iniciar uma turnê do álbum

Com novos planos para os próximos meses, João Lucas (25) sabe como guiar sua carreira. O artista, que iniciou os trabalhos musicais no gospel há cerca de sete anos, chegou ao pop em 2023, lançou seu primeiro álbum no ano seguinte e, agora, com um EP acústico, já planeja uma turnê pelo país.

"É uma construção. Tenho plena convicção que estou no começo de uma longa jornada e, por isso, às vezes não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos, mas já estou muito feliz com esse processo", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

O músico diz que os shows devem passar em diversas cidades do Brasil, apresentando as faixas de seu EP João Lucas, Ao Vivo e também outras canções do álbum homônimo . A ideia de fazer o projeto nasceu justamente da vontade de entender se o público teria uma boa recepção das músicas nos palcos.

"Surgiu para mostrar para o meu público e para o mercado como é o meu som ao vivo. Senti que era necessário mostrar um pouco dessa performance e inaugurar o momento do anúncio de shows e turnê que vem por aí", conta.

O cantor assegura que esteve presente em todas as etapas do projeto, desde a criação até a direção artística, colocando mais as mãos na massa. Agora, semanas após o lançamento, ele vive o misto de sentimentos ao ver a reação do público, que já vinha pedindo por shows há bastante tempo.

"Foi uma forma de entregar aquilo que eles queriam", explica. "Eu digo para os fãs irem no meu show, eles poderão ver músicas que estão no meu álbum e outras que não estão, performadas por mim e pela minha banda. Ainda não [iremos em] todas as cidades, como eu gostaria, mas é um começo."

