João Gomes revela inspiração inusitada para álbum Dominguinho em estreia de turnê lotada: 'Foi no...'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Gomes revelou detalhes da turnê Dominguinho, álbum de estúdio lançado em abril em parceria com Jota.pê e Mestrinho.

João Gomes (22), Jota.pê e Mestrinho (37) deram o pontapé inicial na turnê do álbum de estúdio Dominguinho, em um show com ingressos esgotados na Casa Natura, em São Paulo, nesta segunda-feira, 26. O trio de amigos apresentou canções do álbum e deu um toque especial ao incluir alguns sucessos de Edson Gomes (69).

Em entrevista à CARAS Brasil, João falou abertamente sobre o processo criativo do álbum, lançado em abril e que vem fazendo grande sucesso pelo Brasil. De acordo com o cantor, a obra surgiu em um momento de relaxamento após um dia de trabalho.

"Foi durante o banho, é muito banho. É por isso que tu me vê cheirosinho. Hoje, o meu nome é João Gomes Cheiroso", brincou. "Depois, uma reunião de amigos. Aprendemos a ser festeiros", contou em seguida o intérprete, que um dia antes se apresentou na Virada Cultural de São Paulo.

Gomes também contou que a turnê do álbum Dominguinho vai homenagear o reggae. “Alguém que tá no nosso aperitivo já chama Edson Gomes. É uma música muito linda. É um sonho. E pra mim é um sonho que, na segunda parte, ele fique com a gente. Viu o nosso álbum, que está bem encaminhado também. Chegou onde as pessoas estão ouvindo. Sempre procurando as coisas boas para as pessoas”, celebrou.

Com 12 músicas, incluindo Mete um Block Nele / Ela Tem, Beija Flor e Lembrei de Nós, Dominguinho é o resultado de uma parceria musical entre amigos, repleta de poesia. “Estamos muito felizes [com a recepção do nosso projeto]”, afirmou.

A partir de junho, o trio vai viajar pelo Brasil para apresentar, em um show intimista, o resultado de uma reunião que deu origem a um dos álbuns mais aclamados do país. Os três também marcarão presença no São João de Campina Grande (PB).