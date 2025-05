João Carlos Martins se despede dos palcos internacionais com plateia esgotada

João Carlos Martins protagoniza noite emocionante no Carnegie Hall, em Nova York, em sua despedida dos palcos internacionais

O maestro João Carlos Martins viveu uma noite memorável na sexta-feira, 9. Isso porque ele realizou a sua despedida dos palcos internacionais com um concerto no Carnegie Hall, em Nova York, Estados Unidos.

O evento contou com muita emoção e plateia esgotada - com mais de 3 mil pessoas. Ele foi ovacionado pelo público com o concerto Music Always Wins, no qual ele conduziu a orquestra NOVUS com obras de Bach, Villa-Lobos, Tom Jobim, Piazzolla, John Williams e Ennio Morricone.

Ao piano, ele fez interpretações de 'Insensatez' (Tom Jobim), 'Libertango' (Piazzolla), temas de 'E.T'. e 'Cinema Paradiso', e 'Tico-tico no Fubá'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Carlos Martins (@maestrojoaocarlosmartins)

Confira as fotos:

João Carlos Martins no Carnegie Hall - Foto: Claudio Alves/Speed Comunica

João Carlos Martins no Carnegie Hall - Foto: Claudio Alves/Speed Comunica

João Carlos Martins no Carnegie Hall - Foto: Claudio Alves/Speed Comunica

João Carlos Martins no Carnegie Hall - Foto: Claudio Alves/Speed Comunica

Saiba mais sobre João Carlos Martins

"João Carlos Martins, maestro e músico brasileiro, possui uma trajetória singular no cenário musical do século XX. Reconhecido como um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, sua carreira atingiu o ápice com a gravação da obra completa para teclado do renomado compositor. No entanto, sua jornada foi marcada por desafios físicos, que ele superou com resiliência e determinação, redirecionando sua paixão pela música para a regência. Em 2020, João Carlos Martins emocionou o mundo ao voltar a tocar piano utilizando luvas biônicas avançadas, mostrando sua capacidade de superar obstáculos e sua criatividade em nome da música", informou sua assessoria de imprensa.