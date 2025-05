João Carlos Martins realiza concerto gratuito no MASP em 27 de maio

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP apresentam espetáculo no MASP

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP vão realizar um concerto aberto ao público no Auditório do MASP, em São Paulo, no dia 27 de maio. A retirada dos ingressos acontece 2 horas antes do início do espetáculo na bilheteria presencial do local e está sujeita à lotação da sala.

O concerto reúne obras de Bach, Morricone, Tom Jobim e outros compositores. O espetáculo começa com Intermezzo, de Pietro Mascagni, e segue com Suíte Orquestral nº 3, de Johann Sebastian Bach, e peças ao piano interpretadas pelo maestro.

O repertório também conta com canções como: “Ária” na Quarta Corda, também de Bach; “Thank You”, do norte-americano Dave Brubeck; o tema do filme E.T. – O Extraterrestre, de John Williams; além da inesquecível “Cinema Paradiso”, de Ennio Morricone; e “Insensatez”, de Tom Jobim.

Serviço – João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica SESI-SP no MASP

Data: 27 de maio de 2025

Horário: 20h

Local: Auditório do MASP (Av. Paulista, 1578 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-200) Entrada gratuita. Disponibilização de ingressos 2h antes do início do espetáculo, na bilheteria presencial do MASP. Sujeito à lotação da sala

Saiba mais sobre João Carlos Martins

"João Carlos Martins, maestro e músico brasileiro, possui uma trajetória singular no cenário musical do século XX. Reconhecido como um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, sua carreira atingiu o ápice com a gravação da obra completa para teclado do renomado compositor. No entanto, sua jornada foi marcada por desafios físicos, que ele superou com resiliência e determinação, redirecionando sua paixão pela música para a regência. Em 2020, João Carlos Martins emocionou o mundo ao voltar a tocar piano utilizando luvas biônicas avançadas, mostrando sua capacidade de superar obstáculos e sua criatividade em nome da música", informou sua assessoria de imprensa.

Leia também:Maestro João Carlos Martins abre o jogo sobre diagnóstico de câncer: 'Última coisa que eu esperava'