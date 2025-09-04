CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Será que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!
Música / Affair

Será que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!

Após surgirem boatos sobre o romance de Jimin, integrante do grupo de k-pop BTS, a empresa responsável pelo grupo confirma término de relacionamento

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 15h56 - Atualizado às 16h18

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Jimin e Song Da Eun
Jimin e Song Da Eun - Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, surgiram boatos de que a atriz sul-coreana Song Da Eun estaria em um relacionamento com Jimin, membro do grupo BTS. No mundo do k-pop, namorar sempre foi um tabu, e um possível romance atraiu comentários negativos para ambos os artistas. Diante desta situação a BigHit Music, empresa responsável pelo grupo musical, confirmou as especulações dos fãs.

O posicionamento da BigHit Music diante dos boatos, se tornou um marco no mundo do k-pop, já que foi o primeiro caso de um relacionamento confirmado oficialmente no ramo dos idols. “Nossa empresa se absteve de fazer qualquer declaração até o momento, a fim de respeitar a vida privada de Jimin, bem como a pessoa mencionada em relação a ela”, iniciou a equipe em nota divulgada.

Apesar da confirmação do namoro, a empresa esclareceu que os famosos não estão mais juntos. “Jimin e a outra parte estiveram interessados um no outro e viveram um relacionamento, mas a relação acabou há anos e não estão mais em um relacionamento no presente. Pedimos que não alimentem especulações descuidadas que violem a privacidade das partes e, sinceramente, pedimos que não realizem qualquer ação que possa causar mal ao nosso artista e à outra parte envolvida”, finalizou a empresa.

O que aconteceu? 

Os boatos sobre um romance surgiram logo após a atriz publicar um vídeo antigo em suas redes sociais na última semana. No registro, Song mostrava seu apartamento e o artista acabava de chegar, dando a entender que também morava por lá, ou que ao menos já estava acostumado com a companhia.

O idol foi flagrado em um momento espontâneo, em que se surpreendeu com a presença da atriz. “Você me assustou. Sabia que eu viria? Eu vim de propósito sem avisar”, afirmou o artista no vídeo viralizado, que impulsionou boatos de suposto affair.

Quem é Song Da Eun?

Song Da Eun é uma atriz sul-coreana que iniciou sua carreira em meados de 2011, ao participar da série coreana Can’t Live Without Losing. Porém, a artista recebeu maior visibilidade em 2018, ao participar do reality-show Heart Signal, na época ela se relacionou com Jung Jae Ho, outro participante.

Atualmente, a atriz trabalhou em grandes produções coreanas como Once Again, da KBS 2TV e Mother, da tvN.

Leia também: Suga, do BTS, é alvo de investigação na Coreia do Sul

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

relacionamentoBTSJiminSong Da Eun

Leia também

Luto!

Mateus e Samuel - Foto: Reprodução / Instagram

Cantores de 17 e 14 anos morrem após grave acidente na Bahia

Diversão

Wanessa Camargo e Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

Wanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella

Homenagem

Martinho da Vila - Foto: Reprodução / Instagram

Martinho da Vila terá monumento de 14 metros em Vila Isabel

Amizade

Gusttavo Lima e Leonardo - Foto: Reprodução / YouTube / Instagram

Gusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'

Vida pessoal

MC Daniel e Lorena Maria - Foto: Reprodução / Instagram

MC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria

Declaração

Dona Ruth e Marília Mendonça - Reprodução/ Instagram

Mãe de Marília Mendonça desmente homem que disse ter namorado a cantora

Últimas notícias

Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada
Virginia Fonseca e Vini JrPrevisão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr
Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor LautnerFilmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube
NoneCristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes
Travis Kelce no BrasilTravis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'
Jimin e Song Da EunSerá que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!
Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter'Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'
NoneLeandra Leal fala sobre experiência de gravar filme com mãe e filha
Virginia FonsecaVirginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'
7 doramas que estão na Netflix7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade