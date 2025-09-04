Será que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!

Após surgirem boatos sobre o romance de Jimin, integrante do grupo de k-pop BTS, a empresa responsável pelo grupo confirma término de relacionamento

Recentemente, surgiram boatos de que a atriz sul-coreana Song Da Eun estaria em um relacionamento com Jimin, membro do grupo BTS. No mundo do k-pop, namorar sempre foi um tabu, e um possível romance atraiu comentários negativos para ambos os artistas. Diante desta situação a BigHit Music, empresa responsável pelo grupo musical, confirmou as especulações dos fãs.

O posicionamento da BigHit Music diante dos boatos, se tornou um marco no mundo do k-pop, já que foi o primeiro caso de um relacionamento confirmado oficialmente no ramo dos idols. “Nossa empresa se absteve de fazer qualquer declaração até o momento, a fim de respeitar a vida privada de Jimin, bem como a pessoa mencionada em relação a ela”, iniciou a equipe em nota divulgada.

Apesar da confirmação do namoro, a empresa esclareceu que os famosos não estão mais juntos. “Jimin e a outra parte estiveram interessados um no outro e viveram um relacionamento, mas a relação acabou há anos e não estão mais em um relacionamento no presente. Pedimos que não alimentem especulações descuidadas que violem a privacidade das partes e, sinceramente, pedimos que não realizem qualquer ação que possa causar mal ao nosso artista e à outra parte envolvida”, finalizou a empresa.

O que aconteceu?

Os boatos sobre um romance surgiram logo após a atriz publicar um vídeo antigo em suas redes sociais na última semana. No registro, Song mostrava seu apartamento e o artista acabava de chegar, dando a entender que também morava por lá, ou que ao menos já estava acostumado com a companhia.

O idol foi flagrado em um momento espontâneo, em que se surpreendeu com a presença da atriz. “Você me assustou. Sabia que eu viria? Eu vim de propósito sem avisar”, afirmou o artista no vídeo viralizado, que impulsionou boatos de suposto affair.

Quem é Song Da Eun?

Song Da Eun é uma atriz sul-coreana que iniciou sua carreira em meados de 2011, ao participar da série coreana Can’t Live Without Losing. Porém, a artista recebeu maior visibilidade em 2018, ao participar do reality-show Heart Signal, na época ela se relacionou com Jung Jae Ho, outro participante.

Atualmente, a atriz trabalhou em grandes produções coreanas como Once Again, da KBS 2TV e Mother, da tvN.

