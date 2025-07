Jessie J revela atualização sobre câncer de mama após cirurgia

A cantora britânica Jessie J, diagnosticada com câncer de mama, atualizou seu quadro de saúde e revelou o resultado de novos exames

A cantora Jessie J dividiu uma ótima notícia com o público envolvendo seu quadro de saúde. A artista britânica, que recentemente realizou uma cirurgia para retirada de um tumor na mama, revelou que novos exames mostraram que o câncer não se espalhou para outros órgãos.

A novidade foi contada por Jessie através de um vídeo do filho, Sky, compartilhado nas redes sociais. No registro, gravado antes da estrela passar pela operação, o menino, fruto de seu relacionamento com Chanan Safir Colman, surge dizendo que a mãe ficará bem.

" Eu estou bem! Os resultados mostraram que o câncer não se espalhou. Lágrimas de felicidade são reais. Obrigada pelas orações, pelo amor, pelos votos de melhoras, pela alegria e por toda a energia positiva! ", escreveu a cantora na legenda da postagem.

Em seguida, Jessie J se declarou ao herdeiro: " Nós o chamamos de ‘baby boy’. Você é meu maior raio de luz, e com você na minha vida, a escuridão nunca vencerá ", completou a famosa. A cirurgia da cantora aconteceu em junho deste ano.

O diagnóstico de câncer de mama foi revelado publicamente por Jessie no início do mesmo mês. Na ocasião, ela explicou aos fãs que decidiu falar sobre o assunto antes que fosse divulgado pela mídia.

" Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou enfatizando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", declarou Jessie J em um trecho da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessie J (@jessiej)

Jessie J anuncia pausa na carreira

Durante o relato sobre o diagnóstico de câncer de mama, Jessie J informou ao público que daria uma pausa na carreira para cuidar da saúde. "Não era algo que planejei, mas vou manter meus peitos. Sei que a imprensa vai dizer muitas coisas, mas... (...). É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball [festival na Inglaterra], para passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e mais música", explicou ela, na época.

