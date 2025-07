Jesse & Joy estreiam no Brasil com pré-venda esgotada e celebram a música latina no mundo

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a dupla Jesse & Joy fala sobre a importância da ascensão da música latina e o carinho dos fãs brasileiros

Com ingressos de pré-venda esgotados em poucas horas, o duo Jesse & Joy, diretamente da Cidade do México, já tem o primeiro encontro marcado com os fãs brasileiros: eles sobem ao palco do Cine Joia, em São Paulo, no dia 13 de setembro, com a turnê “El Despecho”.

No cenário musical há mais de duas décadas, os irmãos que formam a dupla de sucesso internacional dão início a uma nova fase de suas carreiras com o álbum Lo Que Nos Faltó Decir, lançado em maio deste ano. Nele, a proposta é permitir que os ouvintes compreendam como eles encaram os cenários de conexões humanas, sejam elas familiares, amorosas ou amigáveis.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, os irmãos confirmaram que estão ansiosos para o encontro com os fãs brasileiros: “Tivemos contato com fãs brasileiros que viajaram para nos ver em outros lugares. Isso demonstra a paixão que eles têm pela música e pelos artistas que amam. Por isso, para Jesse e para mim, o mínimo que podíamos fazer nesta turnê era garantir um espaço para o Brasil”, contou Joy, com entusiasmo.

A leveza de compor e o poder da música

Escrever música é fazer arte, mas conciliar ideias e sentimentos em uma dupla pode ser um desafio. Para Jesse & Joy, no entanto, fazer música sempre foi algo leve, espontâneo e, principalmente, com o objetivo de gerar diferentes sentimentos nos ouvintes, criando algo que pudesse ser considerado belo: “Desde a primeira vez que escrevemos, sentimos que o fizemos de forma, sem saber, como curadores, de maneira pessoal… Antes disso, era simplesmente uma questão de expressar algo bonito. E a verdade é que, escutando o Jesse falar e as perguntas que você faz, percebo que a música é muito poderosa”, reflete Joy.

A música latina como linguagem universal

Além disso, os cantores explicaram o que significa para eles ver a música latina alcançando e ultrapassando as fronteiras do cenário internacional: “Mais do que o ‘boom’ da música latina — que nos enche de orgulho ao ver tantos colegas quebrando barreiras de idiomas e levando nossa música para outros países —, o que mais nos toca é perceber que a música transcende barreiras linguísticas. Ela é a linguagem universal”.

Os cantores sobem ao palco paulistano no dia 13 de setembro, na casa de shows Cine Joia.

JESSE & JOY BRASIL 2025

Show único em SÃO PAULO

Data: 13 de setembro/2025

Local: Cine Joia

Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/jesse-e-joy-eldespechotour-saopaulo