  Música
  2. Jay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!
Bilionário!

Jay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!

O rapper americano Jay-Z é considerado o artista mais rico no cenário musical atual; Veja quantos bilhões o marido de Beyoncé tem acumulado!

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 21h02

Jay-Z
Jay-Z - Getty Images

O rapper e compositor americano Shawn Carter, conhecido como Jay-Z, recentemente foi eleito pela Forbes como o músico mais rico do mundo, com aproximadamente US$2,5 bilhões de patrimônio acumulado.

Mesmo o artista sendo mundialmente famoso, ele não faz shows, turnês ou novos lançamentos com muita frequência. Então, como conseguiu se tornar bilionário? Jay-Z possui mais de uma fonte de renda.

O marido de Beyoncéé dono de uma gravadora de música e de entretenimento de sucesso, chamada Roc Nation. Ele já trabalhou com grandes nomes da música internacional, como Rihanna, J.Balvin, DJ Khaled, entre outros.

Sem contar, que a empresa expandiu seus interesses, abrindo espaço para agenciar carreiras de artistas, gestão de esportes, publicações e distribuição de música. Inclusive, um nome muito conhecido no futebol que é agenciado pela empresa de Jay-Z, é o jogador brasileiro Vini Jr.

Entre suas principais fontes de renda, vale lembrar que o rapper também é associado a marcas de bebidas alcoólicas, sendo elas Armand de Brignac, champagne de luxo, e D'USSÉ, o conhaque. O artista é o principal investidor e coproprietário de ambas as marcas.

Jay-Z também chamou a atenção pelos investimentos no setor de tecnologia. O reconhecimento e a visão de mercado do artista, foram os responsáveis pelos seus investimentos em empresas emergentes como, antes, a Uber e a Block.

No ano anterior, o título de artista mais rico do mundo pertenceu a Taylor Swift, com um patrimônio avaliado em US$1,6 bilhão.

Jay-Z e Beyoncé

Os cantores Jay-Z e Beyoncé estão juntos desde 2008, com mais de 16 anos de casados, e são considerados o casal de mais sucesso na indústria musical. Juntos, os artistas possuem três filhos, da primogênita Blue Ivy Carter (13) e dos gêmeos Rumi Carter e Sir Carter (8).

Leia também: Mãe de Beyoncé reage após Kanye West atacar filhos da cantora

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

beyoncéjay-zrico

