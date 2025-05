Iza comenta reconciliação com Yuri Lima pela primeira vez

A cantora Iza abriu o coração ao falar publicamente pela primeira vez sobre sua decisão de reatar o relacionamento com Yuri Lima

A cantora Iza falou publicamente pela primeira vez sobre sua reconciliação com o jogador de futebol Yuri Lima. A artista, que reatou com o atleta em janeiro deste ano, havia colocado um ponto final na união em 2024 após descobrir conversas do companheiro com outra mulher.

Em entrevista ao podcast 'É Nóia Minha?', Iza abriu o coração a respeito do episódio envolvendo sua vida pessoal e desabafou sobre as críticas que recebe na web devido às suas decisões, incluindo o vídeo publicado anunciando a suposta traição.

"Uma questão também muito ingênua, de achar que as pessoas iriam ouvir a minha versão e falar: ‘Ok. Acolhemos a sua versão, vamos ficar aqui calados porque não temos nada a ver com isso. Você está só se protegendo ou tentando fazer o que você quiser'", declarou a cantora.

Na sequência, Iza explicou que se surpreendeu com a quantidade de pessoas que passaram a querer controlar suas ações. Apesar da 'invasão' em sua vida pessoal, a artista ressaltou que deixou de se importar com comentários de terceiros que em nada agregam.

" A partir do momento em que tomei outra decisão, eu falei: ‘Agora não vou avisar nada para ninguém , porque as pessoas vão ver. E aí, quem quiser achar que eu estou louca, vai achar que estou louca. Quem quiser falar: ‘Ai, maravilhosa, é a família dela…’, vai dizer isso", relatou.

"Eu vou dar mais munição para as pessoas entrarem na minha vida de uma forma que elas não deveriam entrar, porque é algo tão pessoal. Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás ou até terminar… Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso ", disse ela.

Iza desabafa sobre 'pitacos não solicitados'

Ainda durante o bate-papo, Iza comentou sobre as 'opiniões' que recebe diariamente de pessoas a respeito de sua vida. De acordo com a cantora, viver o mais longe possível das redes sociais a ajuda a não ter que lidar com tamanho ataque.

"Acho que o único jeito de as pessoas não darem pitaco é você não fazer nada… Ser nada, fazer nada. É complicado, gente, isso de você ficar lidando com a opinião das pessoas. Talvez seja por isso que eu simplesmente não navego tanto, não fico ali buscando o que as pessoas estão dizendo. O ódio super engaja, comentários engraçados engajam…", declarou.

Confira a entrevista completa de Iza:

