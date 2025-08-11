Iza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades

Cantora Iza revela em entrevista que se sente constantemente culpada por sua maternidade de Nala, filha com o ex-jogador Yuri Lima.
Em entrevista à Rádio Mix, a cantora Iza, responsável pelos hits Dona de Mim e Pesadão, revelou detalhes sobre sua relação com a maternidade de Nala, sua primeira filha com o ex-jogador de futebol Yuri Lima. A cantora abriu o coração sobre a atual fase e como se sente culpada em vários momentos.
"Se a gente descansa, a gente é culpada. Se a gente não descansa, a gente se sente culpada. Se está longe, a gente é culpada, se a criança está aqui, na correria, a gente está se sentindo culpada, então é uma culpa sem fim", mas fez questão de acrescentar “o amor que vem é maior do que a culpa, isso ajuda”.
Além disso, segundo Iza, a neném, que completa um ano em outubro, já está falando “mamãe” e começando a se comunicar: "Tenho uma filha muito linda, ela já está falando 'mamãe', e ela é toda engraçada, a minha família é muito linda".
Apesar de todo o sentimento de culpa, a cantora admitiu não ter mais medo de errar: “Tenho me aproximado mais das minhas vulnerabilidades. Eu perdi completamente o medo de errar, acho que ser mãe te dá uma centrada.", e ainda revelou que essa experiência a aproximou de sua mãe.
Recentemente, o companheiro da cantora, Yuri Lima, publicou em suas redes sociais um vídeo da pequena arriscando os primeiros passos. Mesmo evitando expor a imagem de Nala, o casal faz questão de comemorar os marcos conquistados pela primogênita.
Eles, que haviam se separado em 2024, após Iza descobrir conversas do jogador com outra mulher durante sua gestação, retomaram o relacionamento em janeiro de 2025, e seguem juntos desde então.
Durante sua participação no podcast É Nóia Minha?, que foi ao ar em maio deste ano, a cantora declarou que não vai mais expor detalhes de sua vida pessoal: “Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás ou até terminar… Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso".
Desde então, a cantora deixou de dar detalhes sobre sua vida pessoal, e passou a publicar apenas fotos e vídeos de seus shows e publicidades em parceria com marcas.
Leia também: Iza ganha declaração romântica do namorado, Yuri Lima; veja
|Giovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha
|Mulher de Kaká comemora aniversário de 30 anos com festa em família
|Astrid Fontenelle admite que quase se aposentou após saída do Saia Justa
|Âncora da Globo quebra protocolo e entrega repórter: 'Cálculo meio errado'
|Climão ou paz? Saiba como está a relação de Cauã Reymond e Bella Campos
|Como anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma
|Iza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades
|Príncipe Harry e Meghan Markle renovam a parceria com a Netflix após rumores
|Filha de Gugu Liberato impressiona com declaração para o namorado: 'Melhor decisão'
|Médica alerta após relato de João Vicente de Castro: 'É essencial para a saúde do fígado'