CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Iza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades
Música / Maternidade

Iza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades

Cantora Iza revela em entrevista que se sente constantemente culpada por sua maternidade de Nala, filha com o ex-jogador Yuri Lima.

Izabella Nicolau Publicado em 11/08/2025, às 19h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Iza e Nala
Iza e Nala - Foto: Reprodução / Instagram

Em entrevista à Rádio Mix, a cantora Iza, responsável pelos hits Dona de Mim e Pesadão, revelou detalhes sobre sua relação com a maternidade de Nala, sua primeira filha com o ex-jogador de futebol Yuri Lima. A cantora abriu o coração sobre a atual fase e como se sente culpada em vários momentos. 

"Se a gente descansa, a gente é culpada. Se a gente não descansa, a gente se sente culpada. Se está longe, a gente é culpada, se a criança está aqui, na correria, a gente está se sentindo culpada, então é uma culpa sem fim", mas fez questão de acrescentar “o amor que vem é maior do que a culpa, isso ajuda”.

Além disso, segundo Iza, a neném, que completa um ano em outubro, já está falando “mamãe” e começando a se comunicar: "Tenho uma filha muito linda, ela já está falando 'mamãe', e ela é toda engraçada, a minha família é muito linda".

Apesar de todo o sentimento de culpa, a cantora admitiu não ter mais medo de errar: “Tenho me aproximado mais das minhas vulnerabilidades. Eu perdi completamente o medo de errar, acho que ser mãe te dá uma centrada.", e ainda revelou que essa experiência a aproximou de sua mãe.

Relação com Yuri Lima

Recentemente, o companheiro da cantora, Yuri Lima, publicou em suas redes sociais um vídeo da pequena arriscando os primeiros passos. Mesmo evitando expor a imagem de Nala, o casal faz questão de comemorar os marcos conquistados pela primogênita.

Eles, que haviam se separado em 2024, após Iza descobrir conversas do jogador com outra mulher durante sua gestação, retomaram o relacionamento em janeiro de 2025, e seguem juntos desde então.

Durante sua participação no podcast É Nóia Minha?, que foi ao ar em maio deste ano, a cantora declarou que não vai mais expor detalhes de sua vida pessoal: “Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás ou até terminar… Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso".

Desde então, a cantora deixou de dar detalhes sobre sua vida pessoal, e passou a publicar apenas fotos e vídeos de seus shows e publicidades em parceria com marcas.

Leia também: Iza ganha declaração romântica do namorado, Yuri Lima; veja

maternidadeIzaNalaYuri Lima
IZA IZA  

Leia também

Resiliência

Marcus Menna e esposa - Foto: Reprodução / Instagram

Como anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma

Desavenças

Fiuk - Foto: Reprodução / Instagram

Indireta? Fiuk faz post inesperado sobre o dia dos pais

Parabéns!

Luan Santana - Foto: Divulgação

Números impressionantes de Luan Santana, que já tem 18 anos anos de carreira

Amor

Pedro Andrade e Sandy - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Namorado de Sandy revela como anda o relacionamento deles

Luto

Torcedor e Ronald Valença - Foto: Reprodução / Instagram

Morre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos

Luto

Luna Alves - Foto: Reprodução/Instagram

Cantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web

Últimas notícias

Giovana CordeiroGiovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha
Carol Batista Leite comemora o aniversário em famíliaMulher de Kaká comemora aniversário de 30 anos com festa em família
Astrid FontenelleAstrid Fontenelle admite que quase se aposentou após saída do Saia Justa
José Roberto Burnier e Fernanda ElnourÂncora da Globo quebra protocolo e entrega repórter: 'Cálculo meio errado'
Bella Campos e Cauã Reymond em gravação da novela Vale TudoClimão ou paz? Saiba como está a relação de Cauã Reymond e Bella Campos
Marcus Menna e esposaComo anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma
Iza e NalaIza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades
Príncipe Harry e Meghan MarklePríncipe Harry e Meghan Markle renovam a parceria com a Netflix após rumores
Marina Liberato e o namorado, Felipe LessaFilha de Gugu Liberato impressiona com declaração para o namorado: 'Melhor decisão'
João Vicente de CastroMédica alerta após relato de João Vicente de Castro: 'É essencial para a saúde do fígado'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade