Iza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades

Cantora Iza revela em entrevista que se sente constantemente culpada por sua maternidade de Nala, filha com o ex-jogador Yuri Lima.

Em entrevista à Rádio Mix, a cantora Iza, responsável pelos hits Dona de Mim e Pesadão, revelou detalhes sobre sua relação com a maternidade de Nala, sua primeira filha com o ex-jogador de futebol Yuri Lima. A cantora abriu o coração sobre a atual fase e como se sente culpada em vários momentos.

"Se a gente descansa, a gente é culpada. Se a gente não descansa, a gente se sente culpada. Se está longe, a gente é culpada, se a criança está aqui, na correria, a gente está se sentindo culpada, então é uma culpa sem fim", mas fez questão de acrescentar “o amor que vem é maior do que a culpa, isso ajuda”.

Além disso, segundo Iza, a neném, que completa um ano em outubro, já está falando “mamãe” e começando a se comunicar: "Tenho uma filha muito linda, ela já está falando 'mamãe', e ela é toda engraçada, a minha família é muito linda".

Apesar de todo o sentimento de culpa, a cantora admitiu não ter mais medo de errar: “Tenho me aproximado mais das minhas vulnerabilidades. Eu perdi completamente o medo de errar, acho que ser mãe te dá uma centrada.", e ainda revelou que essa experiência a aproximou de sua mãe.

Relação com Yuri Lima

Recentemente, o companheiro da cantora, Yuri Lima, publicou em suas redes sociais um vídeo da pequena arriscando os primeiros passos. Mesmo evitando expor a imagem de Nala, o casal faz questão de comemorar os marcos conquistados pela primogênita.

Eles, que haviam se separado em 2024, após Iza descobrir conversas do jogador com outra mulher durante sua gestação, retomaram o relacionamento em janeiro de 2025, e seguem juntos desde então.

Durante sua participação no podcast É Nóia Minha?, que foi ao ar em maio deste ano, a cantora declarou que não vai mais expor detalhes de sua vida pessoal: “Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás ou até terminar… Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso".

Desde então, a cantora deixou de dar detalhes sobre sua vida pessoal, e passou a publicar apenas fotos e vídeos de seus shows e publicidades em parceria com marcas.

