Ivete Sangalo comemora seu aniversário com festança em Salvador

Ivete Sangalo reúne os amigos em festa para celebrar seu aniversário de 53 anos com shows de famosos

A cantora Ivete Sangalo comemorou o seu aniversário de 53 anos de vida em grande estilo. Na noite de terça-feira, 27, ela reuniu seus amigos e familiares em uma festa no Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com o site Alô Alô Bahia, o evento teve shows de Durval Lelis e Alexandre Peixe, além de participação especial de Daniela Mercury. A lista de convidados ainda contou com Rita Batista, Carla Perez, Dito Espinheira, Paula Mott, Léo Goes e Léo Sampaio.

O marido da artista, Daniel Cady, ficou o tempo todo ao lado da amada no evento. Antes disso, ele a homenageou com uma declaração nas redes sociais. "Meu amor, minha vida… Hoje é o seu dia, mas quem celebra sou eu, por ter o privilégio de caminhar ao seu lado há mais de 16 anos. O tempo passa, mas o meu amor por você só se fortalece, se aprofunda e se renova a cada dia. Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor. Construímos juntos uma linda história, cheia de cumplicidade, de sonhos realizados e de muito amor. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Que a vida continue te abençoando com saúde, luz e felicidade. Estarei sempre aqui, ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando, hoje e sempre", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete relembra foto com os filhos

A cantora Ivete Sangalo resgatou uma foto do passado com os filhos. Neste domingo, 11, de Dia das Mães, a famosa compartilhou o clique com os herdeiros e encantou com a lembrança cheia de fofura, já que o trio apareceu bem menor que atualmente.

Com as filhas gêmeas, Helena e Marina no colo, e com o primogênito, Marcelo Cady Sangalo, de 15 anos, ao lado, a artista surgiu sorridente e usou o registro para celebrar a data especial com seus seguidores.

"Tudo. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães", escreveu a ex-apresentadora global. Nos comentários, os internautas reagiram. "Te amamos mainha linda! Você inspira! Feliz Dia das Mães", falou Sabrina Sato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Leia também:Preta Gil mostra encontro com Ivete Sangalo nos EUA: 'Sempre juntas'