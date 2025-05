Cantor sertanejo sofre traumatismo craniano e surge quase irreconhecível

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Raphael, apareceu com hematomas no rosto e cicatriz na testa após acidente de carro

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Raphael, sofreu um grave acidente de carro em Dourados, Mato Grosso do Sul, e ficou com o rosto quase irreconhecível. O artista foi diagnosticado com um traumatismo craniano e precisou levar pontos na cabeça, já que sofreu um corte que vai da parte de trás da cabeça até a testa. Além disso, ele ficou com hematomas na região dos olhos.

O acidente aconteceu na quarta-feira, 1º, mas a notícia só se tornou pública no final de semana. Eles voltavam de um show quando o carro colidiu com outro veículo em uma estrada. "A gente estava em uma estrada que não passa quase ninguém. Tinha nós, um carro e outro carro que foi o causador do acidente. A gente estava na faixa pontilhada, podia ultrapassar, demos seta e abrimos. O carro da frente simplesmente entrou na estrada de chão, virou para a esquerda e bateu na gente. Ele tinha que ter ido para o acostamento, sinalizado, esperado a gente passar, e entrar. Mas ele simplesmente virou e deu no que deu. Imprudência total”, disse ele nas redes sociais.

O rapaz ainda contou que está em fase de recuperação e deve voltar aos palcos em breve. "Estamos aí recuperando. Um olho já está desinchando, o outro eu creio que até amanhã desincha.tenho a cicatriz aqui. O que está complicando mesmo é uma gripe que eu peguei no hospital”, contou ele, e completou: "Estou bem. A recuperação é dolorida, demorada. A previsão é de voltar aos palcos dia 10. Vou ter que fazer um esforço, cantar devagar…”.

Sertanejo teve perda de memória

Após o acidente, o cantor Hugo contou que teve perda de memória. “Bati a cabeça, tive traumatismo, não lembro de nada, tive perda repentina de memória. Não lembro nada do que aconteceu nem antes nem depois, só após chegar no hospital”, contou.

E completou: “Eu fui perguntar pro meu irmão o que aconteceu, o que a gente estava fazendo ali. E esse carro que eu nunca vi na vida? A última coisa que eu lembro foi do meu pai mandando mensagem perguntando se eu estava chegando, depois disso nano lembro mais de nada”.

Saiba mais sobre a dupla Hugo e Raphael

A dupla Hugo e Raphael começou a carreira no início de 2024 após os artistas se conhecerem em Dourados. é conhecida pela música Melzinho. Além disso, eles fizeram regravações de Homem Não Chora, Cara ou Coroa e Meu Disfarce.

