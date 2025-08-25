CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Gusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia
Música / Do povo!

Gusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia

Noite agitada em Goiânia terminou em surpresa de Gusttavo Lima para quem estava em um tradicional bar da Vila Redenção: "Isso é um boteco raiz”

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 21h21

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Gusttavo Lima
Gusttavo Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Um domingo em Goiânia, que parecia comum para muitos, acabou se transformando em um daqueles dias que ficam guardados na memória. Quem deu a sorte de estar presente em um certo bar da Vila Redenção pôde testemunhar uma cena inesperada que rapidamente circulou nas redes sociais.

O local, conhecido pelo clima descontraído de “boteco raiz”, ficou ainda mais animado quando um grupo de sertanejos decidiu aproveitar a noite em meio aos frequentadores. Os artistas? Ninguém menos que o Embaixador, Gusttavo Lima, e seus amigos.

Ao contrário do que seria de se esperar, o cantor não estava de passagem e muito menos estava presente para um show. Gusttavo Lima, ao lado dos amigos Thiago Brava, Hugo, da dupla com Guilherme, e Israel Novaes, marcaram presença para uma partida de sinuca no modo brasileiro raiz.

Uma noite inesquecível para quem estava presente

A simples disputa de bilhar rapidamente se transformou em um momento de celebração com os presentes que lotaram o bar. O espaço, já movimentado, foi tomado por fãs curiosos e empolgados que não demoraram a perceber que havia algo diferente acontecendo por ali.

Gusttavo, sorridente, descontraído e esbanjando simpatia, registrou parte da experiência em seus stories e interagiu com os fãs, que aproveitaram para tirar fotos, gravar vídeos e compartilhar a ocasião. O vídeo veio acompanhado da legenda “Isso é um boteco raiz”.

O ambiente, que inicialmente reunia apenas quem buscava diversão entre amigos, se tornou um verdadeiro encontro entre artista e público. A proximidade de Gusttavo Lima com os frequentadores reforçou a imagem de simplicidade que o cantor costuma transmitir em suas aparições fora dos palcos.

O bar, tomado por vozes, sorrisos e celulares erguidos, mostrou a força do sertanejo em sua forma mais popular, próxima e autêntica. Para quem esteve presente, foi uma oportunidade única de compartilhar um momento inesperado com um dos maiores nomes da música brasileira.

Gusttavo Lima
Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima
Reprodução / Instagram

Leia também: Gusttavo Lima revela ter largado vício por causa da família

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

botecogusttavo limasinuca
Gusttavo Lima Gusttavo Lima   

Leia também

Bastidores

João Lucas e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

João Lucas revela quanto pagou em clipe dirigido por Bruna Marquezine

Bilionário!

Jay-Z - Getty Images

Jay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!

Show

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho" - Foto: Divulgação

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"

Luto

Rogério Meanda - Foto: Reprodução / Instagram

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos

Vida pessoal

Maria Bethânia - Foto: Divulgação / TV Globo

Casamento de Maria Bethânia com estilista chega ao fim após 8 anos

Repercussão

Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Leonardo se recusa a responder pergunta em entrevista. Saiba qual

Últimas notícias

Gusttavo LimaGusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia
Jay-ZJay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!
Vera Viel e Rodrigo FaroRodrigo Faro revela que quase desistiu da Dança dos Famosos depois de começar
Ana CastelaAna Castela inaugura brinquedoteca no Hospital de Amor em Barretos
Flávia Alessandra em 'Êta Mundo Melhor!'Veja as primeiras fotos de Flávia Alessandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’
Celso PortiolliCelso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Hugo Souza e Rauany BarcellosHugo Souza vive emoção em convocação após perder filhos gêmeos
Jorge, Leonardo e XororóSaiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos
João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade