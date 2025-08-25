Gusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia

Noite agitada em Goiânia terminou em surpresa de Gusttavo Lima para quem estava em um tradicional bar da Vila Redenção: "Isso é um boteco raiz”
Um domingo em Goiânia, que parecia comum para muitos, acabou se transformando em um daqueles dias que ficam guardados na memória. Quem deu a sorte de estar presente em um certo bar da Vila Redenção pôde testemunhar uma cena inesperada que rapidamente circulou nas redes sociais.
O local, conhecido pelo clima descontraído de “boteco raiz”, ficou ainda mais animado quando um grupo de sertanejos decidiu aproveitar a noite em meio aos frequentadores. Os artistas? Ninguém menos que o Embaixador, Gusttavo Lima, e seus amigos.
Ao contrário do que seria de se esperar, o cantor não estava de passagem e muito menos estava presente para um show. Gusttavo Lima, ao lado dos amigos Thiago Brava, Hugo, da dupla com Guilherme, e Israel Novaes, marcaram presença para uma partida de sinuca no modo brasileiro raiz.
A simples disputa de bilhar rapidamente se transformou em um momento de celebração com os presentes que lotaram o bar. O espaço, já movimentado, foi tomado por fãs curiosos e empolgados que não demoraram a perceber que havia algo diferente acontecendo por ali.
Gusttavo, sorridente, descontraído e esbanjando simpatia, registrou parte da experiência em seus stories e interagiu com os fãs, que aproveitaram para tirar fotos, gravar vídeos e compartilhar a ocasião. O vídeo veio acompanhado da legenda “Isso é um boteco raiz”.
O ambiente, que inicialmente reunia apenas quem buscava diversão entre amigos, se tornou um verdadeiro encontro entre artista e público. A proximidade de Gusttavo Lima com os frequentadores reforçou a imagem de simplicidade que o cantor costuma transmitir em suas aparições fora dos palcos.
O bar, tomado por vozes, sorrisos e celulares erguidos, mostrou a força do sertanejo em sua forma mais popular, próxima e autêntica. Para quem esteve presente, foi uma oportunidade única de compartilhar um momento inesperado com um dos maiores nomes da música brasileira.
Leia também: Gusttavo Lima revela ter largado vício por causa da família
|Gusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia
|Jay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!
|Rodrigo Faro revela que quase desistiu da Dança dos Famosos depois de começar
|Ana Castela inaugura brinquedoteca no Hospital de Amor em Barretos
|Veja as primeiras fotos de Flávia Alessandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’
|Celso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria
|Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
|Hugo Souza vive emoção em convocação após perder filhos gêmeos
|Saiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos
|João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"