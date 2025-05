Gustavo Mioto revela 'bate-boca' com cantora famosa: 'Desagradável'

O cantor Gustavo Mioto surpreendeu ao contar que já se desentendeu com outra artista famosa do meio musical nos bastidores

O cantor Gustavo Mioto surpreendeu o público ao revelar que já se desentendeu com uma artista famosa do meio musical. O assunto veio à tona durante sua participação no programa 'Sabadou com Virginia', exibido no sábado, 10, no SBT.

Na ocasião, no quadro 'Se Beber, Não Fale', o jornalista Hugo Gloss quis saber se Gustavo já havia passado por alguma situação desagradável com outro famoso. O sertanejo, então, contou que aconteceu um breve 'bate-boca' com a cantora Luísa Sonza nos bastidores .

"É impossível você viver no meio do show business e não ter um atrito. Uma pessoa já foi desagradável comigo. Aconteceu uma vez. Foi a Luísa [Sonza]", declarou ele. Em seguida, o cantor explicou a situação, mas sem muitos detalhes de quando aconteceu.

"Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia. Ela [fez a brincadeira]. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada. Foi isso. Não sei se ela é desagradável porque nunca convivi com Luísa, mas essa situação foi desagradável", concluiu Gustavo Mioto.

Gustavo Mioto desabafa sobre ter a vida pessoal exposta

Recentemente, durante um evento para fãs em uma gravadora em São Paulo, Gustavo Mioto abriu o coração em entrevista à CONTIGO!. Com sinceridade, o cantor falou sobre a pressão de ter sua vida pessoal exposta e compartilhou suas expectativas para um novo relacionamento.

Ao ser perguntado se as especulações o incomodam, o cantor afirmou que o que realmente o chateia são as mentiras espalhadas. Mioto ainda destacou que, por ser uma pessoa pública, compreende que esse tipo de julgamento e intromissão faz parte da profissão; confira mais detalhes!

