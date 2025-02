Solteiro, Gustavo Mioto elencou o que espera para um novo relacionamento e deu sua opinião sobre ter a vida pessoal exposta

Durante um evento para fãs em uma gravadora em São Paulo, na última quinta-feira, 13, Gustavo Mioto abriu o coração em entrevista à CONTIGO!. Com sinceridade, o cantor falou sobre a pressão de ter sua vida pessoal exposta e compartilhou suas expectativas para um novo relacionamento.

Ao ser perguntado se as especulações o incomodam, o cantor afirmou que o que realmente o chateia são as mentiras espalhadas. "Não me incomoda porque o povo falando é como se eu estivesse numa cidade pequena,a internet é uma cidade pequena, com um monte de tia na varanda, né?", disse ele. "E falando sobre a vida dos outros, não sabe se aconteceu ou aconteceu mesmo. Mas tomam aquilo como uma verdade absoluta porque elas inventaram da fonte da cabeça delas. Então, me incomoda, às vezes, ver algumas mentiras sendo espalhadas, por pessoas que não precisavam espalhar mentiras", completou Gustavo.

Na sequência, Mioto destacou que, por ser uma pessoa pública, compreende que esse tipo de julgamento e intromissão faz parte da profissão. "Eu acho que a vida pública é a vida pública, você tem que estar, tipo, preparado pra sua vida ser uma parede de vidro. Então, acho que, principalmente a vida na internet, é uma vida onde você bota a sua vida feita de vidro, e elas acham que têm todo o direito de tacar pedra", opinou.

O cantor ainda abriu o coração e revelou qual de suas músicas melhor representa suas expectativas para um novo relacionamento. "Acho que a Melhor Versão é uma boa música. A Melhor Versão é uma música que fala sempre da gente buscar a nossa melhor versão pra que a nossa família, pra que as pessoas que a gente gosta de verdade, as pessoas que se importam com a gente, sintam o orgulho da gente. Porque relacionamento a gente tá sempre, todo dia lutando ali, pra ser a sua melhor versão pro outro também", finalizou o sertanejo ao veículo.

Ataques

O cantor Gustavo Mioto usou as redes sociais recentemente para fazer um longo desabafo a respeito do fim de seu namoro com a cantora Ana Castela. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o artista contou que pessoas próximas a ele estão sofrendo ataques devido ao término da relação.

Segundo Gustavo, amigos têm sido acusados de 'incentivar o rompimento com a famosa. "Galera, estou bem triste sabendo de uns aglomerados de 'fãs' ofendendo, e querendo denunciar o perfil de trabalho, de amigos meus, por achismos… chega ser um absurdo eu ter que vir aqui falar que isso passa do ponto", iniciou ele.

Em seguida, o cantor sertanejo ressaltou que o relacionamento entre ele e Ana Castela terminou em comum acordo. "Não acabou por um texto, não acabou por que um amigo deu a ideia. Teve que ser assim, porque não teve outro caminho. E não é você aí do seu telefone, sem viver o que a gente viveu, que vai adivinhar os porquês, e nem entender o que foi sentido. Isso, fui eu que senti. Eu estava lá. Finalizando, deixem a vida seguir. Meus amigos não têm nada a ver", desabafou, por fim.

