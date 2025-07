Guns N’ Roses: Saiba qual é o valor do cachê cobrado pela banda

Guns N’ Roses no Brasil! A banda fará shows no país no segundo semestre e o valor do cachê é impressionante

A banda Guns N’ Roses virá ao Brasil no segundo semestre de 2025. Com shows agendados em 5 cidades entre outubro e novembro, o grupo cobrou um cachê impressionante para se apresentar em Cuiabá.

De acordo com a jornalista Pietra Nóbrega, do veículo MidiaNews, o Guns N’ Roses cobrou o cachê de US$ 1,6 milhões - cerca de R$ 8,7 milhões - para fazer o show na Arena Pantanal. A organização do evento colocou 40 mil ingressos à venda e espera arrecadar mais de R$ 13 milhões com a apresentação.

O grupo tocará no Brasil nos dias: 21 de outubro em Florianópolis, 25 de outubro em São Paulo, 28 de outubro em Curitiba, 31 de outubro em Cuiabá e 02 de novembro em Brasília. Eles trazem para o país o show da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things.

Vale lembrar que o último show da banda por aqui foi em 2022, quando se apresentou no Rock in Rio. A atual turnê já passou pela Ásia, Oriente Médio e Europa.

Você sabia? A Fazenda paga cachê maior do que o BBB

Você sabia que A Fazenda paga um cachê maior do que o Big Brother Brasil para os participantes? De acordo com o site Splash UOL, os participantes da Pipoca no BBB, que são os anônimos, recebem um salário mínimo por seis meses e também um valor de R$ 500 por semana que permanecem no jogo. Enquanto isso, o cachê do Camarote, que são os famosos, gira em torno de R$ 30 mil. Porém, a Globo não confirma os valores dos cachês do reality show.

Por sua vez, o reality A Fazenda paga o cachê médio de R$ 60 mil para seus participantes, sendo que são todos já conhecidos do público. O valor pode ser maior dependendo do nível de fama do peão que vai entrar no confinamento. Além disso, os participantes recebem o valor de R$ 2 mil a cada ação publicitária que participam no programa. Assim como a concorrente, a equipe do programa não confirma qual é o valor do cachê.