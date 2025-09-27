Grupo Benzadeus celebra novo passo na carreira: ‘Que essa energia ultrapasse fronteiras’

Integrantes do grupo Benzadeus contam à CARAS Brasil como a roda de samba se transformou em um encontro de cura que conquistou fãs e artistas do pagode

O Grupo Benzadeus acaba de dar mais um passo importante na carreira com o lançamento da versão completa do projeto ‘Pagode no Parque‘, gravado durante a tradicional roda de samba realizada no Parque da Cidade, em Brasília. Conhecido por reunir apaixonados por pagode nas tardes de domingo, o evento agora ganha um registro em áudio e vídeo que amplia a energia do encontro para todo o Brasil.

Criada no fim de 2020, o grupo de pagode Benzadeus é formado por Magrão (vocalista principal), Vini de Oliveira (reco e voz), Neném (pandeiro), Pedro Das Sortes (surdo e voz), e Diego Pedigree (banjo e voz).

Maturidade e energia em novo projeto

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, os integrantes destacaram a evolução da banda.

“Cada passo da gravação do DVD foi um processo e um desafio para cada profissional envolvido e também para o Benzadeus como um todo. O ‘Pagode no Parque’ chega como mais um desafio, mas agora com um grupo mais maduro, com artistas mais fundamentados no que querem passar de mensagem tanto no palco quanto fora dele”, disse Vini.

Diego Pedigree reforçou a proposta de levar a essência do pagode brasiliense a novos públicos:

“Com o ‘Pagode no Parque’, queremos que essa energia ultrapasse fronteiras, levando nossa música e nossa forma de celebrar para que públicos de outras cidades e estados sintam energia, cura e o acolhimento e felicidade que nasceu aqui dentro do Benza, que veio da gravação que aconteceu em Brasília e cresce para o mundo”.

Novas músicas e repertório exclusivo

Após o sucesso do Vol. 1, o novo trabalho reúne as faixas já conhecidas e acrescenta sete músicas, sendo seis inéditas: Acredita, Piora, Prefiro Não Ter Razão, Passo a Passo, Quero Ver e Despertador, além do pot-pourri Chega Pra Sambar / Feliz da Vida / Vem Cá Vem Cá.

A faixa-foco é Piora, que traz a essência romântica do grupo.

“A gente pensou em músicas que fazem parte da nossa história e que também têm uma conexão direta com o público do Pagode no Parque”, explicou Diego Pedigree sobre a escolha do repertório.

Para o grupo, o Vol. 2 mantém e amplia a proposta do primeiro lançamento.

“A ideia sempre foi mostrar que o Benza é mais do que um show: é uma celebração da nossa cultura, da roda de samba e da energia do povo. No segundo volume, a gente mantém esse conceito, trazendo ainda mais força, diversidade de repertório e aquele calor que a gente só encontra no pagode”, completou Pedigree.

Conexão com o público

O Benzadeus quer que a música esteja presente em momentos de celebração e acolhimento: “Queremos que o público escute em casa com os amigos, familiares, em seus momentos de descontração e se sintam parte integrante da energia Benzadeus! Sintam-se à vontade também para buscar sua cura através do nosso som, nossos vídeos, a atmosfera que os shows e nós passamos através da nossa postura, inclusive”, afirmou Pedro Das Sortes.

Todo o projeto ‘Pagode no Parque‘ reforça a importância de manter vivas as tradições do pagode, unindo novas composições com o respeito aos grandes mestres do ritmo.

