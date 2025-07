Grávida, Rihanna faz rara aparição com os filhos em Los Angeles

Esperando o nascimento do terceiro filho, Rihanna leva os dois filhos mais velhos para uma sessão de cinema em Los Angeles

A cantora Rihanna fez uma rara aparição em público com seus filhos, RZA, de 3 anos, e Riot, de quase 2 anos, frutos do casamento com A$AP Rocky. Grávida pela terceira vez, ela levou os filhos mais velhos para prestigiarem a pré-estreia do filme Os Smurfs em Los Angeles, Estados Unidos, no último domingo, 13.

A mãe coruja exibiu seu barrigão de grávida em um conjunto estiloso da grife Saint Laurent by Anthony Vaccarello e posou ao lado dos herdeiros. Atenciosa, ela levou as crianças para interagirem com os personagens do filme que estavam no evento.

Vale lembrar que Rihanna é a dubladora da personagem Smurfette na versão norte-americana.

Rihanna faz rara aparição com seus filhos - Foto: Getty Images

A história de amor de Rihanna e A$AP Rocky

A trajetória entre Robyn “Rihanna” Fenty e Rakim “A$AP Rocky” Mayers é marcada por cumplicidade, superação e transformação. A seguir, você descobrirá os principais momentos dessa relação que conquistou corações ao redor do mundo.

1. De colegas de trabalho a grandes amigos (2012–2019)

Primeiro encontro nos bastidores dos MTV VMAs em 2012, quando A$AP ainda era um nome emergente e Rihanna já era uma estrela global.

A proximidade profissional cresceu ainda mais quando ele abriu shows da turnê Diamonds World Tour dela, consolidando uma amizade que durou quase uma década.

2. A virada para o romance (2019–2020)

Em 2019, logo após seu término com Hassan Jameel, rumores começaram a circular. A confirmação pública veio em novembro de 2020, com o casal sendo visto em clima de romance por Nova York.

No início de 2021, A$AP declarou em entrevista à GQ que Rihanna era “o amor da minha vida”.

3. Música e declarações públicas

Em maio de 2022, Rocky lançou o clipe da música “D.M.B.” (“Dat’s Mah Bitch”), onde Rihanna participa. O vídeo termina com um pedido de casamento simbólico gravado em seus grills (“Marry Me?” / “I Do.”).

Esse momento reforçou o elo entre o romantismo e a arte na parceria dos dois.

4. Primeira gestação e nascimento do primeiro filho

Em janeiro de 2022, Rihanna anunciou a gravidez com uma sessão fotográfica em Harlem. Em maio de 2022, nasceu o primeiro filho, RZA Athelston Mayers, fruto da união do casal.

5. Segurança, rumores e casamento midiático (2022)

Em abril de 2022, surgiram rumores de rompimento causados por suposta traição. Ambos negaram veementemente, e designer Amina Muaddi, citada nas especulações, também refutou.

Já em agosto, o casal foi visto em eventos como o Mercer & Prince, demonstrando publicamente seu afeto.

6. Crescimento da família: segundo e terceiro filhos

Em fevereiro de 2023, durante sua performance no Super Bowl LVII, Rihanna revelou estar grávida – de forma icônica e empoderada. No dia 1º de agosto de 2023, nasceu o segundo filho, Riot Rose Mayers. Em 5 de maio de 2025, no tapete vermelho do Met Gala, Rihanna exibiu a terceira gravidez do casal, emocionando fãs e mídia.

7. Desafios superados e cumplicidade inabalável

A relação enfrentou momentos de tensão, entre egos fortes e brigas intensas, mas se fortaleceu com empatia e comprometimento. Rihanna esteve ao lado de Rocky nas acusações judiciais de porte de arma em 2021 – caso encerrado com absolvição em 2023

Hoje, ambos priorizam equilíbrio entre carreira — com Rihanna conduzindo sua marca Fenty e A$AP desenvolvendo projetos artísticos — e uma vida familiar discreta, mas cheia de amor.

